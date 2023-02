Des aînés livrent leurs histoires intimes devant public

Six protagonistes âgés de 65 ans et plus livrent leurs histoires intimes devant public dans la pièce « All the Sex I've Ever Had », présentée à Québec dans le cadre du mois Multi.

« C’est la vraie vie de six personnes aînées de la ville de Québec, a expliqué la coordonnatrice locale du projet, Marie-Claire Tremblay. On parle des relations amoureuses, des relations intimes et, oui, de sexualité à travers tous les âges de la vie. »

Il s’agit d’une initiative du collectif artistique Mammalian Diving Reflex de Toronto.

Sous la forme d’un panel festif, les participants révèlent des parcelles de sagesse et de folie, tout en prodiguant des conseils puisés dans leur vaste expérience humaine.

L’objectif derrière ce projet, faire une place aux aînés et laisser tomber les tabous.

« Je trouve ça intéressant qu’on puisse en parler ouvertement, qu’on arrête de se cacher de ça. La vie c’est aussi la vie sexuelle. Qu’on arrête de parler de ça comme si c’était quelque chose de pas normal », a mentionné Odette, une participante au projet.

Succès monstre, ce spectacle fait le tour du monde depuis 10 ans. Il est présenté à la coopérative Méduse, jusqu’à dimanche.