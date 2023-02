Des pêcheurs des Îles-de-la-Madeleine perdent leur gagne-pain

Des pêcheurs des Îles-de-la-Madeleine ont déploré le manque d’alternatives alors que le ministère des Pêches et des Océans vient d’interdire la pêche de deux poissons qui leur servaient d’appât, à quelques semaines de l’ouverture de leur pêcherie.

Jeudi, le ministère des Pêches et des Océans (MPO) a annoncé la fermeture «pour une durée indéterminée» de la pêche commerciale de la plie rouge et de la limande à queue jaune dans le golfe Saint-Laurent, pour des raisons de conservations.

Ces deux poissons serviraient d’appâts aux pêcheurs, selon le regroupement des pêcheurs d’appâts des Îles (RPAI).

«Les stocks de plie rouge et de limande à queue jaune se situent dans la zone critique, conformément au cadre de l'approche de précaution, depuis 2004 et 2009 respectivement, et aucun signe de rétablissement n'a été observé lors des évaluations scientifiques les plus récentes», a expliqué le ministère dans un avis distribué aux pêcheurs jeudi.

Sauf qu’il s’agirait de la deuxième année consécutive où les pêcheurs se seraient fait mettre des bâtons dans les roues peu avant de lancer les lignes à l’eau, selon le RPAI. L’an dernier, c’est la pêche au maquereau et au hareng qui aurait été interdite à quelques jours du début de la pêche.

«Cette récidive de la ministre ne s’accompagne d’aucune alternative pour les pêcheurs qui se voient perdre toutes sources de revenus, à quelques semaines de l’ouverture de leur pêcherie, alors que des allocations seraient disponibles», a déploré Jean-Bernard Bourgeois, président du RPAI, par communiqué.

À son avis, ces actions démontrent «un manque flagrant de connaissances de la réalité de nos pêcheurs», a-t-il insisté par écrit.

Le RPAI représente huit propriétaires qui engagent chacun plus d’une dizaine d’employés. Les retombées de cette pêche seraient estimées à 2,2 millions de dollars, selon le regroupement.