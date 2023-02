Elle s'exile des Îles-de-la-Madeleine pour survivre

Une résidente des Îles-de-la-Madeleine est obligée de s’exiler à Québec avec sa famille depuis la fin janvier afin de recevoir les traitements essentiels à sa survie. Pourtant, une unité d’hémodialyse, nécessaire pour ses besoins, a été inaugurée en 2019 sur l’archipel.

Guylaine Nadeau de L’Étang-du-Nord souffre d’une maladie polykystique des reins et du foie. Il s’agit d’une maladie héréditaire qui a malheureusement emporté sa sœur, il y a cinq ans. Ses reins ne fonctionnent qu’à 2 %.

À moins d’une greffe, elle aura besoin de traitements d’hémodialyse aux deux-trois jours, à raison de quatre heures chacun, pour le restant de sa vie.

À l’époque où elle accompagnait sa sœur, qui a aussi dû aller à Québec pour son traitement, Mme Nadeau a activement milité pour que le ministère de la Santé investisse dans une offre de service d’hémodialyse dans l’archipel.

«On a eu l’hémodialyse un an après que ma sœur soit décédée», a confié Mme Nadeau, la voix étranglée par l’émotion à l’autre bout du fil. «J’ai récolté 5000 signatures pour qu’on ait le service chez nous, pis là j’en ai besoin et je ne peux pas y aller», a déploré vendredi la dame âgée de 56 ans.

Son exil a aussi un coût. Dans la vieille capitale, Guylaine Nadeau et sa famille doivent dépenser 4000 $ par mois, entre autres en frais de logement et de taxi pour de multiples aller-retours entre l’appartement déniché à Beauport et l’Hôtel-Dieu de Québec, où elle est soignée.

«On a été obligés de faire une levée de fonds sur GoFundMe parce qu’on ne voyait pas comment payer tout ça. C’est difficile pour moi et pour ma famille. On est toujours tracassé.»

Pénurie de personnel

Mme Nadeau est avec sa fille de 28 ans, qui a des besoins particuliers, et son mari, technicien chez un important fournisseur d’équipements électroniques pour les flottilles de pêche. L’absence de ce dernier sur l’archipel se fera bientôt sentir à l’aube de la nouvelle saison.

«Toute notre vie familiale est chamboulée, a-t-elle ajouté. Personne n’est bien dans cette situation. Je me sens comme un poids. J’ai besoin des Îles pour qu’on reprenne une vie normale.»

Il y a présentement un manque de personnel qualifié pour opérer les quatre chaises d’hémodialyse du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Îles.

Des quatre postes d’infirmières ayant la formation adéquate, un est vacant depuis l’automne tandis qu’un autre est comblé par une ressource référée par une agence indépendante jusqu’en juin.

«La formation d’une infirmière pour travailler en hémodialyse est dispensée au CHUQ de Québec et [elle] dure six semaines, a expliqué Judith Arseneault, directrice des soins infirmiers et de santé physique. Donc, si on a une absence ponctuelle, on ne peut pas prendre une ressource d’un autre département.»

«Inconcevable et inacceptable»

Actuellement, seulement quatre résidents des Îles bénéficient des services d’hémodialyse de l’Hôpital de l’Archipel. Ils sont offerts en alternance à raison de deux ou trois jours par semaine par patient, selon leur état.

«Parfois la situation nous permet d’accueillir un cinquième, un sixième usager, quand on a les ressources disponibles, précise Mme Arseneault. Dans le contexte actuel, avec une infirmière qui n’est pas au travail présentement, c’est impossible. Dès qu’on va avoir la possibilité d’accueillir cette usagère-là [en exil à Québec], on va l’accueillir avec grand plaisir.»

Techniquement, jusqu’à huit personnes pourraient s’en prévaloir, a expliqué le député des Îles, Joël Arseneau. Il trouve la situation «inconcevable et inacceptable».

«Il y a un minimum à assurer dans les services de proximité et on doit trouver une solution à court terme rapidement, croit-il. Si on doit faire affaire à des agences de placement pour avoir du personnel qualifié, bien faisons-le!»

Il encourage Guylaine Nadeau à faire une demande de compensation financière. «À partir du moment où le système de santé est universel et gratuit pour l’ensemble des Québécois, ce n’est pas à elle d’assumer les ruptures de personnel et le manque de planification de la main-d’œuvre», a-t-il ajouté.