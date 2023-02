Sophie Durocher est une journaliste et chroniqueuse québécoise qui a su se démarquer par son franc-parler, son humour et sa passion pour l’actualité. Ce n’est pas Guy Nantel qui le dit, c’est ChatGTP!

«Est-ce qu’il est mariable, ChatGPT», rigole l’animatrice à son micro de QUB radio.

L’humoriste a voulu en savoir plus sur les limites de ce programme qui est tellement populaire en ce moment. Il a plongé tête première dans la morale de ChatGPT, et ce qu’il a découvert a de quoi faire sourciller, même les plus sceptiques.

Il a posé des questions idéologiques sur la religion, l’orientation sexuelle et la race, pour ne nommer que ces quelques sujets délicats. Il a aussi posé des questions sur deux politiciens: Donald Trump et Justin Trudeau. Alors que le programme refuse de rendre hommage à l’ancien président des États-Unis, il n’a aucun problème à le faire pour Justin Trudeau. C’est l’inverse quand on lui demande de faire une blague sur les deux hommes d’État.

«Ç’a été écrit par Le Devoir, s’est exclamée Sophie Durocher. C’est le cégep du Vieux-Montréal et l’UQAM qui ont conçu ce programme!»

«Ce qui est pire, ce n’est pas le plagiat, c’est la propagande, le contrôle de la pensée et la désinformation», affirme Guy Nantel.

C’est que la réponse à plusieurs questions factuelles n’était pas exacte. Bref, dans ses deux chroniques à l’émission de Sophie Durocher, Guy Nantel démystifie ChatGPT alors que le programme se définit lui-même comme neutre et objectif, alors que tout indique qu’il est... woke !