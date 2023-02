Jean Ravel chantera Dubois

Jean Ravel se lance dans une nouvelle aventure. Il prépare un spectacle autour des chansons de Claude Dubois, qu’il dévoilera le 10 juin au Confessionnal du Théâtre Capitole.

En parallèle avec sa revue musicale Rock Story et ses autres projets, le chanteur originaire de Québec souhaite amener ce spectacle, intitulé Ravel chante Dubois, un peu partout au Québec.

Cette aventure a pris forme lorsqu’il a participé, pour une troisième année consécutive, au spectacle-bénéfice l’Open House de la Maison Dauphine, en novembre dernier, où il avait offert un medley de chansons de Claude Dubois.

« Après le spectacle, tout le monde me parlait de ça. Je vis la même chose lorsque je reprends certaines de ses chansons avec mes spectacles piano-voix dans les restos et différents événements. Le lendemain, j’ai communiqué avec l’Union des artistes pour obtenir les coordonnées de l’agente de Claude Dubois, afin d’obtenir sa permission », a-t-il raconté lors d’un entretien.

Deux jours plus tard, il avait le feu vert de Claude Dubois. Il a entrepris, à la mi-décembre, la construction de ce spectacle avec le pianiste Sébastien Champagne et le multi-instrumentiste Pat Arsenault, qui touchera à la guitare, à la basse, à la flûte traversière et à l’harmonica.

Jean Ravel va chanter les incontournables, ses coups de cœur et ses découvertes. Il s’est procuré une biographie de 400 pages qu’il a lue en trois jours et qui lui a appris beaucoup de choses.

« Il y a tellement de bon matériel que je pourrais faire un spectacle de quatre heures avec ses chansons. Il a tellement de belles chansons. C’est un auteur-compositeur extraordinaire. Ça ne sera pas un spectacle en ordre chronologique, mais j’ai l’intention de raconter, ici et là, l’origine de certaines chansons », a-t-il mentionné.

De l’intérêt

Jean Ravel ne cherchera pas à imiter Claude Dubois.

« Chanter du Dubois, c’est dans mes cordes. C’est du naturel pour moi. Je ne force pas. Je vais le chanter à ma façon et tant mieux si ça sonne pas très loin de lui », a-t-il précisé.

Femme de rêve, Plein de tendresse, L’infidèle, Pas question d’aventure, Comme un million de gens, Si Dieu existe, Les petits cailloux, ses premières chansons, puis Bébé jajoue la toune, et bien sûr l’incontournable Blues du Businessman seront au programme. Une vingtaine de chansons en tout.

Les billets sont en vente depuis quelques jours et la réaction est bonne. Une supplémentaire pourrait bientôt être annoncée.

Le chanteur originaire de Duberger ne le cache pas. Il aimerait promener ce spectacle en parallèle avec ses autres aventures musicales, dont la revue musicale Rock Story, qu’il a créée en 2004 et qui sera de retour, le 19 mai, au Capitole.

« Il y a déjà de l’intérêt avec des diffuseurs et des mains qui se sont levées. Mon but, c’est de le faire un peu partout et peut-être, un jour, avec une formation complète. Le rêve ultime, si ça fonctionne bien, serait de le présenter dans la salle principale du Capitole. Je me vois faire ça », a-t-il laissé tomber.