La ligne bleue attire les promoteurs immobiliers

Un boom immobilier se dessine autour du prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal alors que des promoteurs veulent construire de nombreuses tours résidentielles à Anjou et à Saint-Léonard.

• À lire aussi: Chantier du métro à Anjou: la STM fera tout pour restreindre les nuisances

L’arrondissement d’Anjou a approuvé ce mois-ci un projet du géant immobilier First Capital, qui veut construire 241 logements sur le terrain du magasin Toys ‘‘R’’ Us.

Photo Anouk Lebel

Le promoteur projette de démolir le magasin Hart voisin pour y construire deux tours de 11 et 20 étages juste en face du futur terminus de la ligne bleue à Anjou.

« On n’est pas encore rendus à l’étape du permis, mais, oui, on a approuvé [le projet], ce serait quelque chose qu’on verrait là », commente le maire d’Anjou, Luis Miranda.

Il remarque que, depuis l’annonce du prolongement du métro, les promoteurs sont nombreux à « tâter le terrain ».

En septembre, le comité consultatif d’urbanisme d’Anjou s’est montré favorable à un projet de trois tours d’un maximum de 20 étages comprenant environ 860 logements sur le terrain d’un concessionnaire automobile, à un jet de pierre de la future station Anjou.

En décembre, un autre promoteur avait aussi obtenu l’aval de l’arrondissement pour construire trois immeubles résidentiels de 8 à 19 étages sur le terrain du centre commercial les Halles d’Anjou.

Il s’est retiré au début du mois, mais M. Miranda s’attend à ce qu’il revienne avec un autre projet.

Des milliers de logements

Dans l’arrondissement voisin de Saint-Léonard, le géant de l’immobilier Groupe Mach compte réaliser un projet de plusieurs milliers de logements sur le terrain du Carrefour Langelier, qui accueillera aussi une station de métro.

L’entreprise dirigée par Vincent Chiara a acquis ce vaste complexe pour 60 millions $ en 2020. « On l’a acquis avec l’intention de le redévelopper en gardant des locataires et en ajoutant du résidentiel, indique le premier vice-président de Groupe Mach, Pierre-Jacques Lefaivre. C’est un projet qui va s’étaler sur 10 ans. »

Il affirme qu’il est trop tôt pour donner un nombre précis de logements, mais que ce sera en milliers.

« Je ne peux pas le dire encore parce que c’est encore zoné commercial. Mais on ne parle pas de faire deux tours de 150 portes, on est dans les milliers », dit M. Lefaivre.

Développement bienvenu

Sans se prononcer sur ces projets, l’arrondis-sement indique qu’un réaménagement de ce secteur sera « positif ».

« Ce secteur est actuellement constitué de grands stationnements qui desservent mal la population, notamment en étant de gros îlots de chaleur, et il n’est pas très attrayant », a soutenu la porte-parole de Saint-Léonard, Julie Blais.

Cela dit, ce ne sont pas tous les projets qui finiront en construction.

First Capital souhaitait ajouter des logements à son centre commercial Place Viau, à l’angle de ce boulevard et de l’autoroute Métropolitaine, mais l’arrondissement a refusé son projet.

Des tours à venir sur les terrains commerciaux

Anouk Lebel

Le Journal de Montréal

L’intérêt des promoteurs pour les terrains commerciaux autour des futures stations de métro de la ligne bleue n’est pas surprenant, selon un expert.

« Tout le long du métro, on devrait voir des tours de 20 étages », explique Jean-Philippe Meloche, professeur et directeur de l’École d’urbanisme de l’Université de Montréal.

Selon lui, de nombreux terrains commerciaux sont appelés à accueillir des projets résidentiels à mesure que le prolongement de la ligne bleue se concrétise, comme c’est le cas du projet du géant First Capital (voir autre texte).

« Si on améliore l’accessibilité d’un lieu, ça change la valeur du sol. Les promoteurs et les propriétaires vont essayer de maximiser la valeur du terrain », souligne-t-il.

Aux Galeries d’Anjou

Même le propriétaire des Galeries d’Anjou, Ivanhoé Cambridge, ne cache pas son intérêt pour la construction d’habitations sur son terrain.

« On ne va pas dévoiler les plans. On a beaucoup de projets en discussion actuellement. Le logement, la logistique, il y a beaucoup de choses qui deviennent très attrayantes à partir du moment où on aura une station de métro sur le site », a indiqué hier la PDG du bras immobilier de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Nathalie Palladitcheff, à l’occasion de la présentation des résultats financiers de l’organisation.

Le maire d’Anjou, Luis Miranda, se dit prêt à voir le paysage changer.

« C’est clair que ça va se densifier. Il n’est plus question de faire de l’unifamilial en ville. Autour du métro, il va falloir que ce soit abordable pour que les gens aillent au centre-ville », dit-il.

– Avec Martin Jolicoeur