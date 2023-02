La liste d'écoute de QUB musique du 24 février 2023

Sur quoi jeter une oreille à travers toutes les nouveautés? Stéphane Plante et Mélissa Pelletier de QUB musique nous pointent 5 incontournables!

Food for Worms - Shame ***1/2

Parcours un peu décousu que ce Food For Worms avec ces 10 chansons fuyant toute ligne directrice. Certes, il y a des repères ici et là entre certains titres, mais on ne craint pas de s’éparpiller. Et le charme après quelques écoutes se cache peut-être sous ce fatras d’airs touffus, bouillons. Un heureux amalgame tantôt à fond dans le post-punk, tantôt confortable dans le new wave revival à la Interpol ou Bloc Party. C’est vrai surtout pour Finger of Steel, la toute première de l’album qui n’annonce pas nécessairement la teneur de l’ensemble. Dès la deuxième proposition, Six-Pack, le surplus de wah-wah enlève un peu d’intensité à l’attaque. Si vous aimez High Vis, IDLES ou autres combos issus d’un certain renouveau du punk anglais, vous y trouverez votre compte. Aderall et son tempo plus lent arrive à montrer une facette penchant même du côté du lo-fi/indie rock des années 90. Comme quoi Shame ne carbure pas seulement à l’agressivité punk. Terminer avec All The People renvoie à une finale un peu prévisible avec ses 5 minutes qui s’étirent. (Stéphane Plante)

Across The Room - Gabrielle Shonk ****

La voix chaude de l’artiste nous accroche dès How We Used To Be, ballade aux sonorités R&B. Cette poignante introduction prend vite de l’expansion sur des sons pop et jazz qui signalent un changement de cap pour la talentueuse artiste. Les fans de Jesse Mac Cormack, ami et réalisateur de Shonk, risquent de reconnaître facilement sa touche, notamment sur Remember To Breathe. C’est cette prise d’air, de recul, qu’on sent à travers les pièces co-composées avec Jessy Caron (Men I Trust) qui se tiennent très bien seules. Ensemble, elles donnent lieu à un album complexe, émotif et personnel, aux airs de renouveau. (Mélissa Pelletier)

L'art du commun Volume 2 (EP) - Jack Layne ****

Il ne manque pas de swag ce Jacob Lainesse alias Jack Layne. Avec son Brick on bricks enrobé de funk vintage, il avance avec assurance sur la scène hip-hop québécoise. En saupoudrant le tout d’un soupçon d’humour. Les pièces midtempo injectées de smooth soul comme Là-bas ont un réel potentiel radiophonique. Même sur les rythmes plus lents, son flow se faufile à vive allure. Ça passe très vite. Si vite qu’on a hâte d’entendre son album complet. (Stéphane Plante)

Avec vue sur l’amer - Jeannot Bournival ****

Arrangements dépouillés, voix à l’avant-plan... Bournival mise beaucoup sur ses paroles. Et ça adonne bien, il manie les mots avec finesse. Ses jolies tournures des plus imagées tombent toujours à point. Ainsi, il nous cause d’«Un littoral d’esquisse brisé» et avoue qu’il aimerait «bien découdre ton cœur pour le laver dans la rosée.». Mur à mur et Nos fantômes restent peut-être les plus fredonnables du lot. Cela dit, sans rien enlever aux qualités proprement mélodiques du reste. (Stéphane Plante)

Jazz Futon - Valaire ****

Déjà, une rectification par rapport à Jazz Futon: c’est plus sur une piste de danse que cette offrande risque de trouver son plein potentiel. Les anciens Misteur parlent d’un retour aux sources en présentant ces pièces plus jazz. Rassurez-vous: on ne perd rien des rythmes entraînants, des explorations, de la minutie et de l’humour des musiciens, qui confirment plutôt de belle façon leur pertinence dans le paysage québécois. Mention spéciale aux collaborations très réussies avec Ciscero, Anomalie, Fanny Bloom, Mike Clay, Alan Prater, etc. Un album de haut calibre. (Mélissa Pelletier)

À LIRE AUSSI:

• À lire aussi: Ingrid St-Pierre: exercice libérateur

• À lire aussi: Dans l'univers musical de D-Track

• À lire aussi: Walter Boudreau dirige «Golgot(h)a»