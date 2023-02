La normalité chez un garçon de quatre ans

Depuis le printemps dernier, moment où nous avons placé notre fils de quatre ans en garderie, c’était moi qui allais le chercher tous les jours vers 16 h 30, puisque mon mari ne pouvait pas le faire avant 17 h 30. Mais comme j’ai changé de travail depuis la mi-janvier, c’est désormais mon mari qui va chercher le petit à la garderie à 17 h 30. Au début, il se contentait de faire la moue quand il voyait son père arriver à ma place, mais depuis quelques jours, il fait une crise de larmes à chaque fois. Une crise de larmes qui se calme une fois assis dans la voiture de mon mari, mais qui perturbe quand même ce dernier. Comment interpréter cela ?

Lison

Il va falloir que votre mari prenne sur lui et cesse de s’en faire avec les larmes de son garçon. Comme il a dérangé la relation affective que le petit avait construite avec sa mère, que ce genre de réaction est fréquent chez les garçons, il n’a d’autre choix que de prendre son mal en patience et attendre que ça passe. C’est en jouant la froideur qu’il va se donner le plus de chances que son garçon s’habitue à sa nouvelle routine.