Des ventes qui ne couvraient pas les salaires: le commerce en ligne a eu raison du Centre du Rasoir

Les ventes ont chuté si dramatiquement au Centre du Rasoir dans les premières semaines de 2023 qu’elles ne couvraient même plus les salaires des employés, selon le syndic au dossier.

L’entreprise spécialisée dans les couteaux, rasoirs et petits appareils de cuisine a déclaré faillite mercredi et mis la clé sous la porte d’une vingtaine de magasins. Des franchisés pourraient cependant poursuivre leurs activités.

« Les journées de février, c’était rendu qu’il y avait deux, trois clients acheteurs par jour. Ça ne payait même pas le salaire des employés sur place », relate José Roberge, chez Roy Métivier Roberge syndics.

Le Centre du Rasoir s’était placé sous la protection de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité avant les Fêtes. Les pourparlers avec un acquéreur potentiel ont échoué et la banque n’était plus en mesure de soutenir l’entreprise en déficit opérationnel. En décembre 2022, sa dette accumulée auprès de 90 fournisseurs montait à 3,3 millions de dollars $.

« La baisse des ventes après les Fêtes a été drastique. L’entreprise n’était plus capable de payer ses loyers, trop élevés par rapport au chiffre d’affaires, et elle n’était plus capable même de couvrir les salaires », explique M. Roberge. Le seul coût des loyers était de 200 000 $ par mois.

Les employés seront payés

La féroce concurrence d’Amazon a aussi contribué à l’effondrement de la bannière qui opérait depuis une soixantaine d’années. En 2014, le Centre du Rasoir avait fusionné avec Boutik Électrik et comptait quelque 80 boutiques.

Photo d’archives, Jean-François Desgagnés Patrice Demers

Président de l’entreprise

Le président de l’entreprise, Patrice Demers, ancien directeur de CHOI Radio X, est « complètement dévasté », selon le syndic. Il n’a pas été possible de le joindre.

Les employés du siège social ont été sommés de récupérer leurs effets personnels mercredi midi, puis de quitter les lieux. En vertu du programme de protection des employés, le personnel mis à pied recevra sa paie sous peu, de même que les vacances accumulées au cours des six derniers mois et l’équivalent de huit semaines de salaire, jusqu’à concurrence de 8500 $.

Une triste journée

« C’est une journée triste pour les travailleurs et travailleuses. Plusieurs ont de nombreuses années de service à leur actif », a réagi sur Facebook Tony Filato, président du syndicat des TUAC, section locale 500.

Hier après-midi, le site web du Centre du Rasoir était inactif et annonçait une ouverture prochaine par Shopify. Le syndic qui contrôle désormais les actifs n’était pas en mesure d’expliquer cette situation.

Le Centre du Rasoir en bref

Propriété de CDREM

Président : Patrice Demers

Dette en décembre : 3,3 M$

Plus d’une vingtaine de boutiques fermées

Plus de 100 employés touchés

Près de 90 créanciers