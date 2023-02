Le ministère de l'Environnement ordonne au Club naturiste Adam et Ève d’arrêter de détruire des milieux humides

Au terme de plusieurs interventions, le ministère de l’Environnement a décidé que sa patience avait des limites et a pris une ordonnance pour forcer le Club naturiste Adam et Ève d’arrêter ses travaux illégaux dans les milieux humides et des restaurer les milieux touchés.

Chantal Gilles, le propriétaire du camping nudiste situé à Sainte-Brigitte-des-Saults dans le Centre-du-Québec, avait entrepris des «travaux d'excavation majeurs» à plusieurs endroits dans des milieux humides et ce sans autorisation.

«[L’entreprise] a aménagé un chemin de 3,2 kilomètres en plus de creuser des fossés de drainage, de remblayer partiellement un étang et d'ajouter des emplacements de camping en milieux humides, et ce, sans autorisation», précise le ministère dans un communiqué.

Il s’agit d’une atteinte importante à la végétation, la faune et aux sols dans cet endroit. La destruction de milieu humide est très encadrée au Québec. Le propriétaire de l’entreprise était d’ailleurs au courant, explique le ministère.

Récalcitrante

L’entreprise avait même reçu une première sanction en 2015, soit une contravention de 5000$. Une enquête pénale avait été ouverte et l’entreprise et le propriétaire ont été condamnés à payer un total de 80 000$ en amende et frais de justice, en juillet dernier. Une deuxième enquête est encore en cours.

Or loin de cesser, des travaux supplémentaires ont été réalisés, ont constaté les inspecteurs du ministère, en novembre dernier.

Étant donnée «l'absence de collaboration de l'entreprise», une ordonnance a été prise. Cet outil dans l’arsenal du ministère force la collaboration de l’entreprise. Des entreprises ne respectant pas les ordonnances ont déjà perdu leur permis d’exploitation.

L’entreprise a même été informée le 19 janvier que le ministère menaçait d’utiliser une ordonnance pour lui faire cesser les travaux. Elle avait 15 jours pour plaider sa cause pour espérer trouver une entente. Elle n’a transmis aucun commentaire.