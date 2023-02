Le patron d'ArcelorMittal inquiet du déclin démographique de la Côte-Nord

Le déclin démographique de la Côte-Nord inquièterait le président de la compagnie minière d’ArcelorMittal, le plus grand employeur privé de la région.

Le président et chef de la direction d'ArcelorMittal Exploitation minière Canada, Mapi Mobwano, a lancé un appel à la mobilisation pour redynamiser les villes de la Côte-Nord.

Depuis 2013, la Côte-Nord, qui compte 90 400 citoyens, se vide lentement mais sûrement. La population diminue de quelques centaines de personnes chaque année. L’an dernier, elle est la seule région au Québec dont la population a décliné.

Le président d’ArcelorMittal s’inquiète de cette tendance qui risque de perdurer.

La compagnie minière, qui compte 2 500 travailleurs, rencontre de grandes difficultés à recruter. Les raisons sont nombreuses selon Mapi Mobwano: pénurie de logements, manque d’éducatrices, de professeurs et d’infirmières. Il note aussi des infrastructures déficientes des villes et un manque de service, notamment dans le domaine de la restauration.

Alors qu’ArcelorMittal pourrait bientôt lancer des projets qui nécessiteront des centaines de travailleurs, la tendance doit être renversée selon lui.

«On ne peut pas accomplir ces projets si on n’a pas la main-d’œuvre. La main-d’œuvre pour nous représente un risque majeur. Aujourd’hui à cause du déclin de la démographie sur la Côte-Nord, ça nous inquiète. Nous voulons revitaliser les villes où nous opérons. Nous voulons ramener du monde sur la Côte-Nord, mais évidemment, on ne peut pas le faire seul», a-t-il indiqué en entrevue à TVA Nouvelles.

Il a lancé un appel à la mobilisation pour trouver des solutions. Il estime que la Côte-Nord manque de moyen financier et le que le gouvernement du Québec doit contribuer davantage pour aider les municipalités. Les compagnies minières, dont ArcelorMittal, ont versé 567 millions $ en redevances minières en 2021 à Québec alors que la MRC de Caniapiscau d’où sont exploitées les richesses n’a reçu que 292 000 $, a-t-il souligné.

Le message est lancé au ministre des Finances Éric Girard, en prévision de dépôt du budget le 21 mars.

«Nous suggérons de revoir ce qu’on peut faire de mieux pour aider les MRC où les redevances minières sont générées. Pour qu’on puisse aussi leur permettre de créer une qualité de vie nécessaire pour attirer du monde.»

Actuellement, 70% des 2 500 employés d’ArcelorMittal sur la Côte-Nord sont des résidents de la région. Les autres, soit environ 750, y travaillent sous la formule « fly in fly out », un phénomène qui prend beaucoup d’ampleur. ArcelorMittal dit privilégier un modèle de recrutement qui mise sur les résidents permanents, mais son président constate que la situation actuelle ne contribue pas à convaincre des familles à s'installer sur la Côte-Nord, surtout que toutes les régions du Québec s’arrachent actuellement les travailleurs.