Le petit prince, célèbre héros de Saint-Exupéry, était-il un Québécois?

Le roman Le petit prince est le livre le plus traduit dans l’histoire de l’humanité. L’avez-vous lu?

Serait-ce possible que l’inspiration de l’auteur, Antoine de Saint-Exupéry, ait été un jeune garçon québécois?

Pour retrouver les traces de ce petit prince québécois, il faut remonter trois ans avant la publication du chef-d’œuvre.

PILOTE D’AVION

On connaît Saint-Exupéry l’auteur, mais l’homme est aussi pilote d’avion.

Alors, quand la Deuxième Guerre mondiale éclate, il s’enrôle dans l’armée de l’air française.

Photo AFP

Rapidement, les Français sont complètement dépassés par l’efficacité de l’offensive de l’armée allemande.

Saint-Exupéry est persuadé que pour battre l’ennemi, les forces américaines doivent absolument se joindre aux Alliés pour avoir une chance de freiner les nazis.

C’est dans ce contexte qu’il profite d’une démobilisation pour s’exiler à New York en décembre 1940.

Il veut utiliser sa crédibilité d’auteur à succès pour faire entendre sa voix et encourager les États-Unis à venir en aide aux Français.

La tâche sera beaucoup plus difficile que prévu et le voyage de l’auteur français en Amérique, qui devait être rapide, s’étend en mois et même en années.

C’est pendant cette période américaine de sa vie, au printemps de 1942, qu’il est invité au Québec par son éditeur québécois, Bernard Valiquette.

On lui propose de se rendre dans la Belle Province afin de promouvoir ses livres, mais aussi pour rencontrer des gens influents et partager sa vision du conflit mondial.

Un court voyage de huit jours est prévu, mais à cause de soucis administratifs pour l’obtention d’un visa pour retourner à New York, sa visite chez nous s’étire sur cinq longues semaines, au grand désespoir de l’auteur.

Photo Bibliothèque et Archives nationales du Québec

SÉJOUR À QUÉBEC

Il arrive à Montréal le 29 avril 1942.

Rapidement, il multiplie les entrevues, participe à des réceptions mondaines et fait des rencontres politiques intéressantes.

Il est populaire, il sait attirer l’attention, particulièrement quand il raconte son expérience de la guerre ou quand il partage sa passion pour l’aviation.

C’est lors de cette visite à Montréal qu’il se lie d’amitié avec Charles De Koninck, le doyen du département de philosophie de l’Université Laval.

De Koninck invite l’écrivain français à prononcer une conférence au Palais Montcalm de Québec.

Pour son séjour, il est hébergé dans la grande maison de la rue Sainte-Geneviève de la famille De Koninck à Québec.

Sa présence à Québec attire l’attention, les gens sont nombreux à se déplacer pour l’entendre. Après les allocutions, une poignée d’intellectuels se réunit dans la grande maison des De Koninck dans le Vieux-Québec. Ce soir-là, après quelques discussions sérieuses, notre auteur abandonne les adultes et va rejoindre les enfants pour leur montrer des avions en papier et des dessins.

Photo tirée de Gallimard

GARÇON DE 8 ANS

Antoine de Saint-Exupéry discute avec les petits et remarque tout particulièrement l’aîné des trois fils De Koninck, Thomas. Le garçon de 8 ans lui pose mille et une questions. Il multiplie les si, pourquoi, est-ce possible et les expliquez-moi...

Ce soir-là, au printemps de mai 1942, Antoine de Saint-Exupéry paraît fasciné par la nature des interrogations du jeune Thomas.

C’est lui, Thomas, qui aurait possiblement été l’inspiration ou l’une des inspirations de l’écrivain pour écrire Le petit prince. Saint-Exupéry aurait lui-même confirmé avoir terminé son dessin du petit prince en s’inspirant du jeune fils De Koninck.

Photo fournie par la famille

À son retour à Montréal, Saint-Exupéry multiplie les tentatives pour obtenir plus rapidement un visa pour se rendre aux États-Unis.

C’est pendant cette période qu’il s’engage avec ses éditeurs américains pour écrire un livre pour enfants. Évidemment, durant ces longues semaines d’attente, il fréquente des gens dans des restaurants ou des réceptions privées. Si les adultes se souviennent de lui comme un homme plutôt gentil, mais sombre, les enfants, eux, parleront de lui comme d’une personne pleine de folie et toujours prête à jouer avec eux.

On a retrouvé de nombreux témoignages d’enfants de l’époque qui se souviennent que Saint-Exupéry racontait des histoires de ramoneur de volcans et d’allumeur de réverbères. Il se servait peut-être de ces enfants québécois pour tester les idées qui apparaissent dans Le petit prince. Qui sait ?

PHÉNOMÈNE DE L’ÉDITION

Antoine de Saint-Exupéry propose, à travers son conte philosophique, des sujets importants de la vie et les met en opposition, par exemple, ce qui est visible et invisible, le bonheur et le chagrin, les enfants et les adultes.

Les dessins, les histoires de réverbères et les interrogations des enfants ne peuvent prouver avec certitude la part d’inspiration de Thomas et d’autres enfants québécois, mais ce qui est certain, c’est que sa visite au Québec a assurément inspiré l’auteur.

Si Saint-Exupéry était déjà un auteur reconnu en 1942, la publication du livre Le petit prince en 1943 le propulse encore plus haut au firmament des hommes de lettres.

Malheureusement, l’auteur n’a pas le temps de savourer son succès, il est mobilisé et rejoint les Forces aériennes françaises libres.

Photo d'archives

Il reprend finalement du service en Afrique du Nord en avril 1943 et retrouve son ancien groupe de pilotes au printemps 1944.

Le dernier jour de juillet 1944, le pilote-écrivain s’envole d’un petit aéroport de Corse pour une mission de repérage pour un éventuel débarquement dans le sud de la France.

L’avion de Saint-Exupéry s’abîmera malheureusement en mer au large de Marseille.

En 2003, l’épave du célèbre aviateur est identifiée et remontée à la surface. Cependant, les circonstances de la mort de l’auteur du Petit prince n’ont toujours pas pu être élucidées.

L’hypothèse la plus probable est que son avion ait été abattu par un pilote de la Luftwaffe.

Si l’histoire entre Saint-Exupéry et le Québec a pris naissance en 1942, elle s’est bouclée de belle façon en 1967 quand le titre de son œuvre majeure Terre des hommes a été choisi comme thème pour l’Exposition universelle de Montréal.