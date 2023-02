Le plan du week-end

Voici quelques bouteilles qui devraient vous apporter un peu d’agrément pour la fin de semaine. Ou, comme aurait dit Michel Beauchamp à qui cette chronique est dédiée: c’est pour ça que je bois du vin!

Buvez moins. Buvez mieux.

Giacomo Fenocchio, Barolo 2018, Italie 57,75$ - Code SAQ 15101306 – 14,5% - Bio

On commence tout de suite avec ce grand seigneur du Piémont. Production soignée et traditionnelle. Les raisins proviennent d’une petite parcelle qui jouxte le fameux cru Bussia, à 350 mètres d’altitude. D’abord sur la retenue, le vin se magnifie au contact de l’oxygène. Serré, mûr et velouté avec une longue finale à la fois structurelle et parfumée. Délicieux dès maintenant avec l’agneau ou une viande braisée tout en sachant qu’il pourra se bonifier plusieurs années dans votre réserve.

★★★★ $$$$ 1⁄2

J.L. Chave Sélection, Mon Cœur 2020, Côtes du Rhône, France 23,15$ - Code SAQ 10330433 – 15%

Un grand classique qui revient à la SAQ dans une version solaire magistralement maîtrisée. Un nez hyper agréable de prune, de réglisse, d’épices. C’est en bouche que le vin impressionne avec son équilibre entre le côté mûr, des tanins mi-corsés et l’acidité bien en place. Certes capiteux en finale, il laisse une belle impression fruitée. Bravo!

★★★ $$

Clos d'Audhuy, Les Polissons 2020, Cahors, France 19,95$ - Code SAQ 14853792 – 14%

On découvre ici un malbec riche, pur et bien ancré dans son terroir d’origine, tout en faisant preuve d’une étonnante buvabilité. Des notes de cerise, de fraise et une touche herbacée ajoutent à notre plaisir. Simple et efficace, il plaira aux amateurs de vins corsés. Par ici les cuisses de canard confites!

★★1⁄2 $1⁄2

Les Domaines Landron, Amphibolite 2021, Muscadet-Sèvre et Maine, France 27,65$ - Code SAQ 12741084 – 12,2% - Bio – Nature

Il n’y aura qu’un seul blanc dans ce plan du week-end, mais quel blanc! Je vous ai parlé avec beaucoup d’amour de la cuvée Le Fief du Breil, une cuvée qui prouve encore une fois que les vins du Muscadet font partie des grands blancs de France. La cuvée plus classique dite Amphibolite est une ode à la picolabilité tellement ce melon de bourgogne se laisse boire facilement. Poire, coquillage, agrumes chauds. Sortez les huîtres!

★★★ $$ 1⁄2

Prà, Morandina 2021, Valpolicella, Italie 23,10$ - Code SAQ 12131964 – 12,5%

Un autre vin de terroir, comme on dit. La Famille Prà livre des vins qui se démarquent par leur éclat et leur finesse. On le voit à la robe très pâle, mais lumineuse. Le nez explose sur des tonalités de framboise, de pomme grenade et de rose. C’est gouleyant et en même temps concis, ample avec une amertume noble en finale qui rappelle le noyau de cerise. Miam!

★★★ $$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.