Voici les 10 meilleurs portos à déguster après un bon repas!

Avec la mauvaise presse autour du sucre et de l’alcool, il y a longtemps que la mode n’est plus au porto.

Et pourtant, quoi de mieux que terminer un repas avec un petit verre de cet élixir qui a fait la gloire des Anglais et des Néerlandais! La magnifique région du Douro, dont les vignobles sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, continue de produire de superbes bijoux parmi lesquels on trouve encore les meilleurs vins au Québec. Et la saison froide, tout en se réchauffant près du feu, est le moment le plus propice pour les apprécier. Voici les 10 meilleurs portos actuellement en vente à la SAQ.

Buvez moins. Buvez mieux.

Cabral, Reserva Especial Tawny, Porto

Portugal 20 % | ★★1⁄2 | $1/2 | 18,95 $

Code SAQ : 625871

La marque Cabral offre des portos de bonne qualité à des prix souvent très attrayants. De toute la gamme, le tawny Reserva Especial est une bonne synthèse du goût Cabral, en plus d’offrir un bon rapport qualité/prix. Une bonne façon aussi de s’initier au porto.

Kopke, Tawny 10 ans, Porto

Portugal 20 % | ★★★ | $$$ | 18,85 $

Code SAQ : 13035683

375 ml

Un tawny axé sur un fruité éclatant. Des notes de prune, d’herbe, de café et de réglisse. La bouche est caressante, ample et énergique. Proposé en demi-bouteille, c’est le format idéal lorsqu’on est seul, ou mieux, à deux !

Graham’s, Tawny 10 ans, Porto

Portugal 20 % | ★★★ | $$$ | 32,50 $

Code SAQ : 12484436

Une maison reconnue pour son style à la fois raffiné et gourmand. C’est d’ailleurs l’un des tawnys 10 ans les plus juteux que l’on trouve à la SAQ. Tout en fruit avec des notes de figues et d’épices. Une caresse au nez comme en bouche.

Feist, Colheita 2011, Porto

Portugal 20 % | ★★★1/2 | $$$1/2 | 40,50 $

Code SAQ : 734632

Une maison au style traditionnel qui se spécialise surtout dans les tawnys et dont les colheitas sont toujours à acheter les yeux fermés. Fougueux et superbement parfumé, il termine sur une longue finale de noisettes, de fruits séchés et de muscade.

Quinta de la Rosa, Vintage Port 2020, Porto

Portugal 20 % | ★★★★ | $$$$$ | 75,50 $

Code SAQ : 13035368

Grand seigneur pouvant traverser le temps, le vintage demande souvent une longue garde (20 ans au minimum) pour se révéler pleinement. Or, celui de Quinta de la Rosa se laisse déjà approcher avec un gras de bébé magnifique. Séveux, concentré et élégant, il paraît plus sec que les autres. Grand vin en devenir.

Taylor Fladgate, Late Bottled Vintage 2017

Portugal 20 % | ★★★ | $$ | 22,65 $

Code SAQ : 46946

Le roi des vintages nous offre, année après année, une version exemplaire de ce que devrait être un « LBV » : fruité opulent, des tanins semi-fermes, de la tenue, de la fraîcheur et du tonus en finale. À boire dès maintenant, mais pourra se conserver quelques années sans problème.

Taylor Fladgate, Tawny 20 Ans, Porto

Portugal 20 % | ★★★★ | $$$$$ | 72,25 $

Code SAQ : 149047

Autant Taylor produit de grands vintages qui peuvent vieillir des dizaines d’années, autant il propose des tawnys de qualité impressionnante. C’est le cas avec ce « 20 ans », l’un des meilleurs offerts actuellement à la SAQ. Long et pénétrant, c’est un vin à la fois jouissif et de méditation.

Domaine La Tour Vieille, Reserva, Banyuls

France 17 % | ★★★1/2 | $$$ | 34,75 $

Code SAQ : 884916

Moins sucré et moins fort en alcool que la plupart des portos, le banyuls est, avec les vins de Maury, l’un des plus grands vins doux naturels. Celui du domaine La Tour Vieille se démarque par son intensité, sa finesse et sa longueur. Un excellent substitut au porto.

Barros, Colheita 2007, Porto

Portugal 20 % | ★★★★ | $$$$ | 47,75 $

Code SAQ : 12243114

Les colheitas sont souvent les meilleures options. Mis en bouteille en 2022, ce colheita a donc 15 ans bien comptés. Nez aguicheur de noix, de caramel et de fruits séchés. Frais et énergique en bouche. Le 2001 (39 $ – Code SAQ 882894 ★★★★ $$$1⁄2) de la même maison, lui aussi mis en bouteille en 2022, est absolument délicieux et moins cher, quoique disponible en petite quantité.

Ferreira, Dona Antonia Reserva Tawny, Porto,

Portugal 20 % | ★★★ | $$ | 21,60 $

Code SAQ : 865311

Une maison réputée pour la délicatesse de ses portos. Sa cuvée Dona Antonia, en hommage à cette femme qui a marqué l’histoire du porto au 19e siècle, se veut une belle entrée en matière. Rond et crémeux avec une acidité qui apporte de l’équilibre. Finale évoquant la vanille, le tabac et la figue.

Correct ★

Bon ★★

Très bon ★★★

Excellent ★★★★

Exceptionnel ★★★★★

Plus d’étoiles que de dollars : vaut largement son prix

Autant d’étoiles que de dollars : vaut son prix

Moins d’étoiles que de dollars : le vin est cher