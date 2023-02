Semaine de relâche: des familles renoncent à des activités de plus en plus chères

Les Québécois qui voudront faire des activités ou voyages durant la semaine de relâche vont se buter à des prix qui ont bondi, autant chez nous qu’à l’étranger, ce qui pousse des familles à faire des choix économiques.

«On n’a pas vraiment besoin de dépenser une fortune pour se retrouver entre nous et avoir du temps de qualité en famille», fait valoir Sébastien Béland, père d’une famille de trois enfants qui habite en Outaouais.

Depuis plusieurs années, sa famille choisit de faire des activités à faible coût, voire gratuites, durant la semaine de relâche, comme une journée de lecture, une journée jeux de société et des randonnées en raquette, notamment pour des raisons financières. «Aller au cinéma aujourd’hui, ça coûte une beurrée», pointe M. Béland.

Photo courtoisie, Sébastien Béland

Le Journal a constaté des hausses de coûts pouvant faire grimper la facture de dizaines de dollars pour une famille, en comparant les prix actuels de plusieurs activités avec ceux des années antérieures.

Par exemple, le prix par adulte pour accéder pendant deux heures aux glissades de Saint-Jean-de-Matha est passé de 30 $ à 35 $ depuis deux ans, une hausse qu’a aussi subie le tarif pour enfant.

Même constat du côté du Centre des sciences de Montréal où une famille de quatre devra débourser 20 $ de plus qu’il y a un an. Certains endroits vous feront évidemment payer plus cher puisque c’est la semaine de relâche, comme le Massif de Charlevoix où un adulte devra payer 134,50 $ pour aller skier ce lundi par rapport à 114,50 $ dans la basse saison.

Activités mises de côté

Véronique Miller, mère de famille de trois enfants à Laurier-Station dans la région de Québec, a carrément délaissé certaines activités car elles ne cadrent plus dans son budget.

«Tout ce qui est parc aquatique, genre Bora Parc ou les parcs extérieurs comme Valcartier l’hiver, c’est le genre d’activité qui, je trouve, est rendu trop cher», explique-t-elle.

La famille prévoit typiquement faire deux activités avec chacune un budget de «50 $ à 100 $» durant la semaine de relâche. Elle se tourne maintenant vers une sortie au cinéma ou au Céramic Café.

Bonne chance pour un voyage

Ceux qui espéraient voyager à prix raisonnable ou profiter d’aubaines risquent également d’être déçus.

«Il y a énormément de clients qui m’appellent à la dernière minute pour obtenir des billets d’avion moins chers, mais c’est malheureusement trop tard», explique Kim Leduc, conseillère interne chez Voyages et Croisières Aquamonde.

Son téléphone ne dérougit plus depuis quelques semaines car l’Agence a « plus de demandes que jamais », et ce, même si les billets sont beaucoup plus dispendieux qu’avant.

«Si on compare à l’année passée, c’est presque le double des prix, et ce pour tout le mois de mars [...]. Les prix sont passés de 1100 $ à 1900 $ en moyenne pour les tout inclus», ajoute Mme Leduc.

Plus d’un million de Québécois sont attendus à l’aéroport de Montréal pour la semaine de relâche.

Dépêchez-vous de réserver

Marianne Langlois

Les centres de ski, les hôtels et les agences de voyages prévoient une semaine de relâche particulièrement occupée cette année, et les retardataires pourraient se heurter à des refus.

«La relâche s’annonce extraordinaire, mais il faut s’empresser de réserver», prévient Michel Couture, le propriétaire du mont Saint-Bruno, où on s’attend à recevoir énormément de visiteurs.

Chaque année, la semaine de relâche scolaire est synonyme de moments passés en famille, mais les personnes qui n’ont toujours pas fait de réservation pour leurs activités hivernales risquent de le regretter.

«Il y a une tendance post-COVID qui s’est installée et maintenant les gens ont tendance à réserver à la dernière minute», explique Jonathan Salvas, directeur général et copropriétaire de Super Glissades Matha.

L’entrepreneur estime que près de 50 % des réservations attendues par le centre de glissades seront effectuées dans les prochains jours, mais il estime que grâce aux blocs d’heures préétablies ceux qui auront réussi à entrer sur le site n’attendront pas trop longtemps.

Un constat similaire est fait du côté de Charlevoix où la neige est au rendez-vous depuis plusieurs semaines déjà.

«C’est une erreur à ne pas commettre, avec la COVID certaines personnes ont pris l’habitude de réserver tôt, mais d’autres attendent encore à la dernière minute», relate Isabelle Vallée, cheffe aux communications et relations publiques au Massif de Charlevoix.

Jamais trop tôt

Pour éviter les mauvaises surprises, mieux vaut se procurer ses billets à l’avance. En plus d’être en mesure de réserver sa place, certains rabais sont offerts aux gens qui en font l’achat sur le web.

«Chose certaine, c’est qu’il y a toujours des façons d’économiser en achetant des billets à l’avance en ligne ou d’opter pour plusieurs jours», explique Nadya Barron, directrice marketing au mont Sutton.

Pour les personnes qui craignent les imprévus, des politiques en vigueur dans plusieurs établissements permettent une annulation des billets jusqu’à 24 heures avant la date prévue.