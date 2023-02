Sophie The Rock

Denis Villeneuve ne s’est pas fait appeler Dennis Newtown pour percer aux États-Unis et réaliser des films comme Dune ou Blade Runner 2049.

Feu Jean-Marc Vallée ne s’est pas fait appeler John-Mark Valley pour que Nicole Kidman puisse mieux prononcer son nom.

Et Céline Dion a seulement enlevé l’accent sur le E de son prénom pour faire carrière aux États.

Alors pourquoi Jérôme Couture a-t-il changé son nom pour Jay Kutcher pour faire carrière au sud de la frontière ?

LA COUPURE COUTURE

Gilles Proulx a eu hier des mots très durs pour Jérôme Couture dans Le Journal. Pour Gilles, changer son nom c’est « un lamentable exemple ».

En débat l’autre jour à QUB radio, Benoit Dutrizac me disait que les artistes ont toujours utilisé des noms de scène pour travailler et que le changement de nom de Couture/Kutcher ne le dérangeait pas du tout.

C’est vrai que Sting, P!nk, Miou-Miou ne portaient pas ce nom-là à la naissance.

C’est vrai que Ivo Livi, petit immigrant italien ayant fui le fascisme, a changé son nom pour Yves Montand pour faire carrière en France. Charles Aznavourian, le petit arménien, a tronqué son nom de famille pour Aznavour et balayé sous le tapis son nom d’origine trop « différent ».

Mais c’était à une époque où les immigrants voulaient se fondre dans un grand « tout » et adopter les us et coutumes du pays qui les adoptait.

Est-ce que c’est ça que Jay Kutcher veut faire : effacer ses origines québécoises pour se faire accepter ?

Couture, qu’on a découvert à l’émission La Voix il y a 10 ans, a changé de style musical (il est passé de la pop à du new country), et c’est pour marquer cette coupure que Couture est devenu Kutcher.

En entrevue à QUB radio, Jérôme Couture m’a affirmé haut et fort que sa décision était 100 % artistique, alors que j’affirmais que c’était 100 % commercial.

Il m’a par contre confirmé qu’il restait au Québec pour l’instant (et ne s’établissait pas aux États-Unis comme des médias l’ont laissé entendre) et il m’a dit qu’il allait continuer à utiliser le français à la maison. Et il a précisé que ses amis l’appelaient toujours Jay, de toute façon.

Si on regarde l’histoire récente de succès musicaux québécois, on pense à Charlotte Cardin qui connaît énormément de succès aux États-Unis : elle chante en anglais, mais elle n’a pas changé son nom pour percer. Inutile de rappeler que le Cirque du Soleil ne s’est pas fait appeler Sun Circus pour percer à l’international. Même après avoir été racheté par des intérêts étrangers.

On ne peut s’empêcher de voir dans cette démarche de Jérôme une volonté de se fondre dans la masse au lieu de briller par son identité propre, sa spécificité.

Barbra Streisand s’est toujours battue pour qu’on n’épelle pas son nom « Barbara ». Elle se distinguait ainsi de toutes les autres chanteuses. Ça et son nez proéminent...

Au lieu de changer son nom pour « pogner » aux États-Unis, Jérôme Couture aurait mieux fait de miser sur son originalité, et sa différence.

ROCKER EN FRANÇAIS

Couture me fait un peu penser à Jean-Philippe Smet qui a changé son nom pour faire croire à un personnage de rocker. Sauf que Johnny Hallyday, lui, avait un sacré talent !