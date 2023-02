«Stayin’ Alive»: elle sauve la vie de son père grâce aux Bee Gees

Quand quelqu’un fait un arrêt cardiorespiratoire, tous les moyens sont bons pour lui sauver la vie et Jessica Giroux n’a pas hésité une seule seconde quand elle s’est levée en pleine nuit pour sauver la vie de son père. Ce qui l’a aidé, c’est une célèbre chanson des Bee Gees.

«Je chantais Stayin’ Alive en réanimant mon père», a expliqué Jessica Giroux au micro de Yasmine Abdelfadel via QUB radio. Elle avait 16 ans.

Stayin’ Alive ou, en français, Rester vivant. En plus du titre que l’on pourrait qualifier de très approprié, c’est surtout le rythme de la chanson qui est important. Pour les amateurs de musique, l’œuvre des Bee Gees a un rythme de 103 battements minute. Les formateurs en secourisme recommandent entre 100 et 120 pressions minute. En plus, qui ne connaît pas cette chanson culte !

«J’ai appris la RCR (réanimation cardiorespiratoire) à l’école secondaire Henri-Dunant, a expliqué la jeune secouriste. C’était obligatoire pour les élèves.»

Cette école est située sur la Rive-Nord de Montréal, à Blainville pour être plus précis.

Avec cet exploit, on est en droit de se demander si les cours de secourisme ne devraient pas devenir une obligation dans toutes les écoles secondaires du Québec. Le père de Jessica, qui a s’en est sorti sans séquelles, dirait sûrement oui.