Corruption: Accurso remboursera 48 millions $

Le magnat déchu de la construction Tony Accurso remboursera 48 millions $ aux gouvernements qui le poursuivaient pour s’être enrichi grâce à un stratagème de corruption, a confirmé le tribunal ce matin.

« [Accurso et ses entreprises] remettront un montant [...] afin de permettre aux Agences du revenu du Canada et du Québec, à la Ville de Montréal et la Ville de Laval de percevoir la somme globale de 48 millions $ », peut-on lire dans la plus récente proposition acceptée par le tribunal, selon la firme Raymond Chabot qui agira à titre de contrôleur.

Selon le document, le fisc québécois est assuré de recevoir 15,5 millions $, tandis que l’Agence du revenu du Canada touchera 16,2 millions $. Les villes de Montréal et de Laval se partageront le reste du pactole. Il est toutefois indiqué que ces créanciers pourraient prendre part à un éventuel processus de faillite d’Accurso, si jamais il décide d’en déclencher un.

Autrefois à la tête d’un empire de la construction au Québec, la chute d’Accurso est survenue lors de la Commission Charbonneau, qui a exposé les magouilles dans l’industrie de la construction. Accusé au criminel, le magnat déchu avait finalement été reconnu coupable d’avoir pris part à un vaste stratagème de corruption à Laval.

DERNIÈRE HEURE

Remboursement rapide

Depuis, il avait entrepris des procédures pour déclarer ses entreprises insolvables.

Avec l’entente confirmée ce matin, les différents paliers de gouvernements pourront donc quand même récupérer certains montants, dont la plus grosse partie devra être versée dans les 45 prochains jours.

« Le fonds sera distribué par le contrôleur », est-il précisé dans la proposition, qui n’affecte toutefois pas d’autres réclamations.

Dans la dernière année, la famille Accurso a été visée par plusieurs actes criminels, tandis que le magnat déchu se disait endetté de plus de 107 millions $, selon des informations du Bureau d’enquête.