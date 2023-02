Ukraine: une chance que Zelensky n’a pas pris le taxi de Biden!

Il y a un an Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, devenait une star planétaire.

En février 2022, nous ignorions tout de cet homme qui, dans une autre vie, fut comédien, humoriste et producteur de télévision.

Il fut même la vedette d’une télésérie dans laquelle il incarnait le rôle de président de l’Ukraine. Ça ne s’invente pas.

Adieu la fiction, place à la réalité.

Les Ukrainiens attendaient encore de voir ce que donnerait ce nouvel élu à la tête du pays, lorsque les rumeurs d’une invasion imminente de la Russie se sont avérées.

Dès l’arrivée des chars russes en terre ukrainienne, Joe Biden offrait à Zelensky de l’exfiltrer de son pays.

Un sauf-conduit vers la sécurité.

Merci, Joe, je n’ai pas besoin d’un taxi...

J’ai plutôt besoin de munitions.

Zelensky a choisi de demeurer dans son pays, aux côtés des Ukrainiens, et de faire face à la musique de Poutine.

En troquant le costume-cravate pour le treillis de combat...

Il s’est transformé en «quêteux».

Depuis un an qu’il demande, qu’il quémande : des armes, des chars, des missiles, des avions de chasse, des drones...

Et l’Occident tergiverse... On donne? On le laisse crever? Pas vraiment le choix, on donne!

Et Zelensky remercie presque à genoux, tel le parent pauvre auquel on a fait l’aumône.

Il commence à nous tanner avec ses demandes...

En maintenant Zelensky dans la position de quémandeur, on provoque une certaine usure dans l’opinion publique internationale. Une stratégie qui offrirait une bonne raison à l’Occident d’arrêter les frais pour l’Ukraine? S’est-on jamais posé la question qui tue?

Et si Zelensky avait pris ce «taxi» offert par Biden?

Le pays aurait été envahi et annexé à la Russie, merci bonsoir! Poutine se serait-il contenté de l’Ukraine?

Volodymyr Zelensky, le «quêteux», et son peuple courageux résistent...

Mais si l’appui de l’Occident devait cesser, c’est Poutine qui referait la carte de l’Europe.