Un an plus tard, faut-il vraiment négocier avec Poutine?

Après un an de guerre dévastatrice, il est normal de se poser des questions. Compte tenu des impacts économiques mondiaux, compte tenu des vies perdues, l’Ukraine devrait-elle tendre la main à Poutine pour négocier ? Des pays comme le nôtre devraient-ils pousser Zelensky à négocier plutôt que de l’outiller pour la guerre ?

Malgré le rêve légitime de paix, il n’y a malheureusement rien à négocier avec Poutine. Lui concéder quelque territoire reviendrait à accorder un bénéfice pour une invasion contraire à toutes les conventions du droit international. Ce serait récompenser une agression barbare.

Tout bout de territoire concédé serait une pièce de plus dans le casse-tête qu’il construit d’un empire russe agrandi. Il a des plans pour annexer la Biélorussie, il voulait prendre l’Ukraine. S’il avait pris l’Ukraine, on peut imaginer qu’il aurait bouffé la Moldavie la semaine suivante.

Poutine a besoin d’un trophée

De l’autre côté, Vladimir Poutine s’est peinturé dans le coin. En s’enlisant dans une guerre qu’il pensait gagner en quelques jours, il s’est mis à risque de perdre la face. Il exigera qu’on lui concède des territoires significatifs. Sinon, comment pourra-t-il justifier dans son pays une guerre au coût énorme ? Les Russes auraient souffert pour rien.

Aucune négociation n’est possible maintenant. Tristement, cette guerre devra durer. La détermination des Ukrainiens est impressionnante. Maintenant, c’est notre courage et notre détermination qui sont testés.

Un an après le début de la guerre, des sondages démontrent un affaiblissement de l’appui à l’idée que le Canada supporte l’Ukraine dans son effort de guerre. Malgré qu’une énorme majorité souhaite toujours une victoire de l’Ukraine, le support à une contribution militaire du Canada fléchit un peu.

Bien sûr, le temps qui passe amène une fatigue explicable. Mais il y a plus que ça...

Qui fléchit ?

Oubliez le cliché des gauchistes avec un joint et une guitare qui seraient prêts à laisser agir un dictateur au nom du rejet de la guerre. En 2023, ce sont plutôt des gens dits « de droite » avec un clavier et des thèses complotistes qui sont enclins à céder devant Vladimir Poutine. Au Canada, ce sont des supporters de Maxime Bernier et de Pierre Poilievre qui succombent.

Ce n’est pas la première fois que je le confesse, mais il y a des matins où je ne comprends plus ce qui arrive à droite. Laisser un dictateur débarquer avec son armée chez le voisin, est-ce compatible avec les valeurs de droite ? Allez relire Winston Churchill !

Mettre une dictature à la Poutine sur un pied d’égalité avec les pays démocratiques ? C’est aux antipodes de toutes les valeurs de liberté et de défense de la civilisation qu’on m’a enseignées. Détourner le regard et suggérer qu’un conflit ne nous concerne pas lorsque nos valeurs de civilisation sont en jeu, voilà le genre de lâcheté décriée par les leaders de droite durant des décennies.

Depuis que Trump a avoué sa fascination pour les dictateurs, il s’est passé des choses bizarres...