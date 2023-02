GENDRON, Paul



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 10 février 2023, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Paul Gendron, époux de feu madame Michèle Pouliot, fils de feu Estelle Audet et de feu Auguste Gendron. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil son amoureuse Diana Goodyer, ses enfants : Caroline (Paul Sarrazin), Martin (Sarah Landry) et Valérie (Nicolás Gavotti); ses petites-filles : Catherine, Geneviève, Adèle, Leia et Charlotte; ainsi que de nombreux parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances au, de 13 h à 16 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont ultérieurement. La famille tient à remercier la Dre Isabelle Kirouac, le personnel soignant de la Résidence Le St-Patrick, ainsi que celui de l'Hôtel-Dieu de Québec particulièrement le personnel de l'urgence et du 13e étage pour leur accompagnement bienveillant. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à : Les Oeuvres Jean Lafrance inc. adressé au 1390, route de l'Aéroport, Québec, par téléphone : 418 681-3883 ou sur son site web : www.lesoeuvresjeanlafrance.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.