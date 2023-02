BOIVIN, Lise



Nous sommes attristés de vous annoncer le décès de Lise Boivin, épouse de feu Pierre Blais, fille naturelle de feu Berthe Blackburn et adoptive de Lauretta Blackburn et de feu Patrick Boivin. Elle nous a quittés à l'âge de 83 ans, le 4 janvier 2023, au Centre d'hébergement de Charlesbourg. Elle demeurait à Stoneham.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au :de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Pierre (Monika Dankova), Charles (Clara Quinonez) et Sophie (Simon Lachance). Elle laisse également ses petits-enfants tant aimés et dont elle était si fière: Tallulah, Viggo, William, Frédérique (Vincent Delisle), Samuel, Léa, Louis et Victor, sa soeur et ses frères : Ginette Boivin (André Bilodeau), feu Michel Boivin (Annette Beaumont), feu Jacques Boivin (Claudette Poiré), sa belle-soeur, Maryse Blais, de même que ses neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreuses amies et amis particulièrement ses anciennes compagnes de travail de l'hôpital Chauveau. Comme elle s'impliquait depuis de nombreuses années au sein de différents organismes de sa communauté, à Stoneham, nous vous invitons à donner généreusement au Mouvement d'entraide, qui viennent en aide aux plus démunis. Mouvement d'entraide des Cantons Unis, 9 chemin de l'Aventure, Stoneham-et-Tewkesbury, G3C 2R9. 418-930-2237. Ou encore vous pouvez donner à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Nous tenons à remercier sincèrement le personnel du CLSC La Source qui l'a suivie de près dans les derniers mois.