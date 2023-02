NOËL, Lorraine



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Lorraine nous a quittés le 13 février dernier, à l'âge de 80 ans. Elle était la fille de feu Lucien Noël et de feu Gabrielle Tessier. Native de Warwick, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Internet au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Marie-Josée Verville (Jean-Christophe Petit) et Geneviève Verville (Stephan Al Sayegh); ses petits-enfants : Grégory, Gabrielle et Olivia-Juliette; ses frères et sa sœur : Fernand (Thérèse Olivier), François (Claudette Grenon), Daniel et France (André Croteau); le père de ses filles, André Verville ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. Lorraine, après sa carrière d'infirmière, a été bénévole pendant de nombreuses années à l'organisme Gilles Kègle (infirmier de la rue). La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380, rue du Pont, Québec, (Qc) G1K 6M7. En ligne au : https://www.gilleskegle.org/