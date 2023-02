GUILLOT, Gisèle



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 29 janvier 2023, est décédée madame Gisèle Guillot, fille de feu monsieur Jean-Baptiste Guillot et de feu dame Marie-Laure Latulipe, elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances, le vendredi 3 mars 2023 de 13h30 à 15h àUne cérémonie suivra à 15h en la chapelle de La Seigneurie. Madame Guillot sera portée à son dernier repos au cimetière Saint-Louis de Courville à une date ultérieure. La Seigneurie diffusera l'événement funéraire de madame Gisèle Guillot le vendredi 3 mars 2023 de 14h50 HNE à 16h15 HNE. Il vous sera possible de le visionner en direct ou en reprise via https://funeraweb.tv/fr/diffusions/68710 Elle laisse dans le deuil ses frères et ses sœurs : Jean-René (feu Louisette Villeneuve), Patrice (Ethel Lapointe), Louise (feu Raymond Vallée), Michel (Francine Dubé) et Solange (Jacquelin Genois); sa filleule Laurence Guillot Lemelin; sa belle-sœur Yvette Henry ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Madame Guillot est allée rejoindre sa sœur Thérèse (feu Roger Côté) et son frère Laurent qui l'ont précédée dans la mort. S'il-vous-plaît, remplacez les fleurs par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Québec, https://fondationduchudequebec.org/donner-a-la-sante/ ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada, https://www.coeuretavc.ca/