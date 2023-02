Action collective contre Fortnite: ce que les parents doivent savoir

Des parents dont les enfants sont dépendants au populaire jeu vidéo Fortnite peuvent encore espérer d'être indemnisés, puisqu’une action collective intentée contre le concepteur Epic Games peut aller de l’avant.

« C’est un pas de l’avant pour nos membres, c’est sûr. Maintenant, on va pouvoir commencer le processus de constitution de la preuve dès le mois de mai ou juin cette année », a affirmé en entrevue Me Jean-Philippe Caron, avocat au cabinet Calex, responsable de l’action collective.

Les créateurs du jeu vidéo Fortnite ont été déboutés par la Cour d’appel du Québec, alors qu’ils espéraient pouvoir bloquer une action collective qui avait été autorisée contre eux en décembre dernier.

Les parents de trois joueurs mineurs avaient décidé en 2019 d’intenter ce recours parce qu’ils reprochaient à Fortnite de créer une dépendance au jeu, semblable « à celle que peut créer l’héroïne ou la cocaïne », décrivait le juge Sylvain Lussier dans sa décision rendue il y a près de trois mois.

Indemnisations

Puisque la Cour d’appel a rejeté la requête de Fortnite, les parents de joueurs dépendants au jeu vidéo devront toutefois attendre encore avant d'être indemnisés pour les préjudices qu'ils estiment avoir subis, puisque la preuve est encore à faire. L’action collective vient seulement d’être autorisée.

Or, des parents pourraient recevoir une compensation selon les séquelles psychologiques et physiques de leur enfant.

« Les montants dépensés par des joueurs d’âge mineur pour acheter des VBUCKS [un type de monnaie inventé par le jeu] pourraient aussi être restitués », a ajouté Me Caron, précisant toutefois qu’il est encore trop tôt pour s’épancher sur les détails.

Nombreux préjudices

Plusieurs des joueurs de Fortnite «auraient développé des problèmes tels qu’ils ne mangent pas, ne se douchent pas, et ne socialisent plus», pouvait-on lire dans la décision du juge Lussier, rendue en décembre dernier.

Les parents de l’un des adolescents au cœur de l’action collective ont rapidement remarqué un changement chez leur fils, alors âgé de 15 ans, à la suite de son inscription à Fortnite.

« [Il] consacrait plusieurs heures par jour à jouer à Fortnite, que ce soit à la maison ou pendant ses pauses au travail », peut-on lire dans le jugement rendu en décembre dernier.

En date du 17 mars 2020, l’adolescent avait joué l’équivalent de 42 jours complets de jeu.

Malgré les nombreuses tentatives des parents pour limiter le temps de jeu de leur fils, comme mettre un cadenas sur l’ordinateur, l’état de l’adolescent se dégrade. À un certain point, ses parents ne le reconnaissent plus.

« Agressif et vulgaire »

« Il n’est plus intéressé par les activités en famille [...], il néglige ses études [...] et lorsqu’il joue à Fortnite avec ses amis, son langage devient très agressif et vulgaire, ce qui n’est pas le cas dans la vraie vie », indique le document.

Le jeu serait une source de conflit dans la famille, puisque l’adolescent s’énerve de plus en plus lorsqu’il perd, mais ne veut pas arrêter de jouer. Le jeune va jusqu’à malmener son équipement de jeu pour évacuer sa colère. Il fait même sa première crise de panique en jouant à Fortnite, ce qui ne lui était jamais arrivé avant, selon ses parents.

Un jour, alors qu’ils se sont rendus à l’institution financière de leur fils, ils ont remarqué des dépenses de plusieurs milliers de dollars sur le compte en banque de celui-ci. L’adolescent a donc avoué avoir dépensé la majorité de ses économies, qui devaient être placées éventuellement dans un compte pour ses études.

Des comportements semblables ont aussi été observés chez les deux autres enfants impliqués dans l’action collective.

Dépendance au jeu vidéo

Parmi les symptômes observés chez les enfants dépendants au jeu vidéo Fortnite, on compte des migraines, des douleurs dorsales et cervicales, des manquements à l’hygiène de base, des troubles de sommeil et des troubles sociaux importants.

Des dépenses inusitées dans le compte en banque de l’enfant ou du parent sont également à surveiller, puisque le jeune « accro » peut aller jusqu’à dépenser des sommes astronomiques en VBUCKS, monnaie courante dans le jeu, afin de se distinguer des autres joueurs.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) décrit cette maladie comme « un comportement lié à la pratique des jeux vidéo qui se caractérise par une perte de contrôle sur le jeu, une priorité accrue accordée au jeu et par la pratique croissante du jeu en dépit des répercussions dommageables ».

En 2021, Fortnite a fait plus de 5,8 milliards $ de revenu, surpassant le montant de 5,1 milliards $ en 2020