Adam Lambert: plus de glam, plus de drame!

Dès ses débuts à American Idol, Adam Lambert a su bâtir son armée de fans grâce aux chansons des autres. Le chanteur revient donc aux sources, dès samedi, avec High Drama, un album entièrement composé de chansons empruntées à Sia, Bonnie Tyler ou encore Billie Eilish. Et tout ça, grâce – en quelque sorte, du moins – à Cher

Décembre 2018. Sur la scène du Kennedy Center, à Washington, Adam Lambert est appelé à rendre hommage à Cher lors d’une cérémonie officielle. Alors qu’il pousse la note sur Believe – cette fois-là remaniée sous la forme d’une puissante ballade –, le chanteur souffle le parterre entier et tire du même coup de chaudes larmes à la diva américaine.

L’expérience, il l’atteste, a été transcendante. Inoubliable. Mais elle a aussi fait germer dans son esprit l’idée qui allait finalement devenir High Drama, son plus récent album, lancé hier.

«Ma version de Believe a attiré l’attention de bien des gens. J’imagine que, à plusieurs égards, cette soirée a été le point de départ de High Drama», atteste Adam Lambert, en entretien au Journal.

«J’ai toujours aimé prendre des chansons bien connues et les transformer complètement. J’ai réalisé avec les années que c’est le genre de chose que les gens aiment m’entendre faire. Et comme j’aime donner aux gens ce qu’ils veulent, j’ai décidé de me lancer dans un projet d’album», ajoute-t-il.

Cette fois-ci, ce sont des titres empruntés à Sia, Billie Eilish, Duran Duran, Culture Club et autres Bonnie Tyler qui sont malaxés, passés à travers le prisme multicolore qu’est Adam Lambert. Ils en ressortent transformés, certes, et dotés d’accents pop et rock ou de synthétiseurs décoiffants.

«J’aime les défis»

Mais ils adoptent surtout la signature distinctive d’Adam Lambert, avec moult acrobaties vocales périlleuses. Il l’admet, il s’est permis quelques libertés sur ce plan. Il a toutefois été plus strict sur un aspect : les mélodies originelles se devaient de demeurer intactes.

«Ce sont toutes des chansons largement connues et aimées, alors il n’était pas question d’en enlever l’essence, ce qui fait que les gens les adorent. La mélodie, c’est sacré. Mais moi, j’aime les défis, les envolées vocales athlétiques. Et je peux dire que je me suis gâté sur ce plan», explique le chanteur en riant.

S’il avoue que l’idée de déplaire à certains puristes – ou pire encore, aux interprètes originaux – avec ses libertés lui a effleuré l’esprit, Adam Lambert a tôt choisi de se rabattre sur son instinct pour le guider dans le processus créatif de High Drama.

«À la base, reprendre la chanson d’un artiste, c’est lui faire un grand compliment. Ça signifie qu’elle nous a touché, influencé. Alors je gardais ça en tête, en plus de faire très attention à être respectueux envers le travail original», explique-t-il.

Comme Bonnie Tyler a rapidement louangé sa version de Holding Out for a Hero, lancée le mois dernier, une chose est certaine : Adam Lambert peut dormir sur ses deux oreilles.

♦ L’album High Drama est présentement sur le marché.