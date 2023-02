Air fryer: l’essayer, c’est vite l’adopter!

Arrivées sur le comptoir des cuisines québécoises il y a quelques années, les friteuses à air chaud, plus communément appelées air fryers, ont rapidement conquis les Québécois par leur simplicité d’utilisation, la rapidité de leur cuisson et, surtout, le fait qu’elles parviennent à rendre les aliments bien croustillants. Cette « bébelle » tendance, pleine d’avantages, se veut la nouvelle obsession culinaire.

• À lire aussi: 4 recettes à essayer à l’air fryer

C’est par son travail de blogueuse culinaire que Manon Lapierre, alias La petite bette, a entendu parler des air fryers il y a cinq ans. Sceptique, elle ne croyait pas tellement à ses prétendus pouvoirs. Son premier air fryer, un Philips, est pourtant devenu un incontournable, si bien qu’elle en a acheté un deuxième, à plus grande capacité. « On a réalisé qu’on s’en servait vraiment beaucoup, que cela optimisait le temps de cuisson, que c’était facile à nettoyer, facile à préchauffer, facile à faire cuire, et que ce n’était pas juste pour de la friture », résume-t-elle.

Elle est depuis une utilisatrice assidue et elle a d’ailleurs publié un livre de recettes dédié à l’appareil, Air fryer – 107 recettes parfaites de l’entrée au dessert.

Ultra puissant

Un air fryer est plutôt un four à convection, explique Manon Lapierre. « C’est un mini four à convection ultra puissant, grâce à une ventilation décuplée. »

Cela permet ainsi de saisir les aliments de façon très rapide et efficace de l’extérieur, comme en grande friture, tout en gardant l’intérieur humide et moelleux. « Les conceptions compactes avec de l’air hyper chauffé vous permettent de cuire rapidement et uniformément vos aliments et de vous donner cet aspect croustillant et doré », décrit Kaitlyn Hebert, vice-présidente Marketing chez Ninja.

Photo fournie par Ninja

Sans huile... ou presque

On obtient ainsi la magie de la grande friture sans tous ses inconvénients. Et tout cela, sans ajouter d’huile supplémentaire, ou presque. « Pour des portions de frites généreuses pour quatre personnes, je vais utiliser 1 à 2 cuillerées de matière grasse, décrit la blogueuse de La petite bette. Je vais simplement touiller mes frites, soit dans un bol, soit sur une plaque, et je les transfère dans le panier. »

La ventilation décuplée et l’air chaud de l’appareil permettent de cuire les aliments en un temps record, parfois deux fois plus vite que dans un four, explique Manon Lapierre. De plus, le préchauffage est rarement requis.

Pas que des frites

Les ailes de poulet, les frites ou les rondelles d’oignons, des aliments qu’on s’imagine faire en grosse friture, sont souvent les premiers que les gens cuisinent dans leur nouvelle acquisition. « Ils vont acheter des plats surgelés, puis les cuire dans l’air fryer. Ça fait une super belle job !, s’exclame Manon Lapierre. Il y a des gens qui vont dire qu’on peut tout faire dans un air fryer, même des mijotés. J’imagine que c’est vrai. Aujourd’hui, la mode est d’y mettre un poulet entier ! »

« Les consommateurs utilisent les friteuses à air au-delà de ce que l’on pourrait imaginer – des boulettes de viande aux œufs à la coque, en passant par les desserts entiers à la banane, y compris les garnitures », note Kaitlyn Hebert, qui aime préparer rapidement des croquettes de poulet maison ou des patates douces pour ses enfants lorsqu’elle est pressée. « C’est rapide, facile et ça donne les textures que l’on recherche ! »

Des légumes parfaits

Manon Lapierre cuit presque tous ses légumes à l’air fryer. « Pour les champignons, c’est le meilleur appareil avec lequel j’ai travaillé, point barre. » Elle note cependant qu’il faut garder un œil sur les légumes, car ils peuvent rapidement brûler. « Si on aime le légume, le brocoli par exemple, un peu al dente, ça va être parfait, ils vont être un peu grillés. Si on aime ce même légume plus cuit, je recommande de mettre de l’eau dans le fond du contenant pour un effet mi-vapeur, mi-grillé. »

Photo fournie par Philips

La blogueuse aux 170 000 abonnés sur YouTube et 350 000 pages vues par mois sur son blogue recommande, pour tous les aliments, d’ouvrir le panier et, si besoin, de le brasser. « Ça chauffe tellement rapidement. Il faut faire attention parce qu’il y a des différences notables de température et de temps de cuisson d’un appareil à l’autre. Il faut être à l’affût et utiliser son jugement lors des premières utilisations ! »

Est-ce que la mode de l’air fryer va s’essouffler avec le temps ? « Moi, je continue de l’utiliser tout le temps !, rigole Manon Lapierre. Si l’un de mes jeunes déménageait dans un endroit où il n’y a pas de four, c’est sûr que j’y mettrais un air fryer, je ne me poserais même pas la question ! »

4 ASTUCES SIGNÉES MANON LAPIERRE

Utiliser des accessoires et moules en silicone, au lieu du métal, car la majorité des appareils ont des surfaces antiadhésives. Faire attention au parchemin et autre papier aluminium, car cela interfère avec le rôle de l’appareil et la ventilation. De plus, si utilisé avec des aliments légers, le parchemin peut s’envoler et se coller à l’élément. Chevaucher les aliments est possible ! Dans le cas de champignons, de frites ou d’ailes de poulet, le panier de Manon Lapierre est au moins à moitié plein. Il faut brasser plus fréquemment. Si l’appareil le permet, mettre les ingrédients légers, comme des chips d’aubergine, sous la grille pour qu’ils ne s’envolent pas.

3 friteuses à air, selon vos besoins

NinjaTM Foodi à 2 paniers avec technologie DualZone

Photo fournie par Ninja

Depuis le lancement de son premier air fryer en 2018, Ninja a développé des modèles à deux paniers, populaires, qui permettent de cuire deux aliments à la fois. La technologie DualZone comprend une fonction de finition intelligente afin de terminer en même temps la cuisson de deux aliments de deux façons. Vous pouvez ainsi cuire du saumon dans un panier, des légumes dans l’autre, et avoir le tout prêt en même temps pour le souper. Pratique.

Instant Vortex Mini 2 litres

Photo fournie par Instant Brands

La compagnie Instant Brands s’est fait un nom avec sa fameuse Instant Pot, mais pas seulement. On aime beaucoup le format super compact de la Vortex Mini, avec ses 2 litres, disponible en plusieurs couleurs éclatantes. Non, ce format n’est pas à conseiller pour une famille ou un couple, mais un étudiant qui vient de quitter le nid familial sera ravi de se préparer des repas ou collations rapides !

Philips Premium XXL avec technologie d’élimination des graisses

Photo fournie par Philips

Philips a été le premier à lancer des air fryers sur le marché. Manon Lapierre utilise d’ailleurs le même modèle depuis cinq ans. Durabilité donc, mais aussi efficacité et popularité puisque la marque a vendu plus de 8 millions d’unités à ce jour. Ce modèle XXL, d’une capacité de 7 litres, permet de cuisiner pour un groupe allant jusqu’à 6 personnes. La technologie d’élimination de graisse extrait et capture l’excès de graisse, pour des repas encore plus sains.