Billion Dollar Babies: un opus de décadence pour Alice Cooper

Huit mois après avoir sonné la fin des classes avec School’s Out, Alice Cooper confirme qu’on devra le prendre au sérieux avec Billion Dollar Babies. Un opus qui fête ses 50 ans et qui a consacré le chanteur Vincent Damon Furnier comme le roi du «shock rock».

Sur cet album lancé le 27 février 1973, la formation américaine exploite les perversions humaines et le macabre. Les titres No More Mr. Nice Guy, Hello Hooray, Elected et I Love the Dead sont les plus connus de cet opus. La formation métal Megadeth a repris No More Mr. Nice Guy pour la trame sonore du film Shocker. Sixième album du groupe Alice Cooper, Billion Dollar Babies atteindra la première position des palmarès aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans les Pays-Bas. Il grimpera jusqu’en deuxième place au Canada. Billion Dollar Babies devient le meilleur vendeur du groupe originaire de Phoenix en Arizona.

Cet opus est le quatrième album d’Alice Cooper produit par le Canadien Bob Ezrin qui travaillera, par la suite, avec Aerosmith, Peter Gabriel, Kiss, Pink Floyd et Deep Purple.

Un record

La tournée qui suivra la parution de cet album sera grandiose avec des décors et des éléments de mise en scène.

Il y a des mannequins décapités, du sang et une guillotine où le roi du « shock rock » se fait trancher la tête. Des groupes tentent de mettre fin à ce cirque qualifié de grotesque. Ce qui contribue à mousser la popularité de la formation dirigée par le chanteur Vincent Damon Furnier.

Leur tournée américaine de 64 concerts dans 59 villes en 1973 fracasse en termes de recettes, avec quatre millions de dollars, le record établi par les Rolling Stones.

«Billion Dollar Babies était notre album le plus décadent. Il reflétait une époque où on vivait de la limousine à des appartements de luxe et avec le meilleur de tout. On ne pouvait pas croire que les gens nous payaient pour faire cela. On l’aurait fait gratuitement, car nous n’étions qu’un groupe de garage qui se trouvait au bon endroit au bon moment», a fait savoir le célèbre chanteur dans une entrevue dans les pages du magazine Classic Rock en mai 2020. Billion Dollar Babies était un des albums favoris de Chris Cornell de Soundgarden.

«À l’école secondaire, les professeurs nous permettaient, les vendredis, de faire jouer nos albums favoris. Je n’ai jamais eu le droit de faire jouer cet album et ça, ça n’était jamais arrivé avant. J’ai découvert, à ce moment, que le rock pouvait faire peur aux gens», a-t-il raconté, en 1989, dans une entrevue publiée dans le magazine Spin.