GIRARD, Hélène Patry



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), Québec, le 16 février 2023, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Hélène Girard, épouse de feu monsieur Yvon Patry. Née à Québec le 16 juin 1946, elle était la fille de feu dame Jeannette Rousseau et de feu monsieur Léopold Girard. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances en présence du corps àà compter de 18h.Madame laisse dans le deuil ses enfants : Jimmy, Josy-Ann, Karine (Dany Giguere), Jean-François (Geneviève Vallée); ses petits-enfants : sa filleule Jo-Anny (Tommy), Pénéloppe, Daphnée (Dany), John-William, Alex; ses petits-enfants par alliance : Jeffery et Xavier; ses arrière-petits-enfants : Romie-Lou, Théodore; son frère feu Jean; ses beaux-frères et belles-sœurs : Gilles Pelchat (feu Diane Girard), Rolande Patry (feu Rejean Rochette), Monique Patry (Marc Joncas), Gaétan Labbé (feu Nicole Patry), Benoît Patry; son autre filleule Suzy Pelchat ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du 4e étage et des soins palliatifs de l'IUCPQ (Hôpital Laval) de même que ceux de la Résidence La Source pour les bons soins prodigués.