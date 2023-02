Formule E: Antonio Félix Da Costa remporte une course périlleuse

Le circuit urbain de Cape Town a fait bien des victimes cette fin de semaine, et l’ancien champion Antonio Félix Da Costa en a profité pour sortir vainqueur de l’ePrix d’Afrique du Sud, samedi.

Seulement 13 des 22 monoplaces engagées cette saison en Formule E ont vu le drapeau à damier au bout des 30 tours de l’épreuve. Les deux voitures des écuries ABT Cupra et Mahindra n’ont même pas amorcé la course, tout comme le vétéran Sam Bird (Jaguar), en raison d’incidents en qualifications et à l’entraînement.

Le meneur au classement général, l’Allemand Pascal Wehrlein (Porsche) n’a pas terminé la course non plus. En fait, elle s’est conclue pour lui dès le premier tour, quand il a embouti par-derrière le véhicule de Sebastien Buemi (Envision).

Pour en revenir à Da Costa, le Portugais a enregistré sa première victoire au volant d’une Porsche, et ce, malgré un départ de la 11e position. Il a notamment dépassé le meneur Jean-Éric Vergne (Penske) d’une manœuvre très audacieuse dans les derniers instants.

Le Français s’est contenté de la deuxième place, tandis que le Néo-Zélandais Nick Cassidy (Envision) a complété le podium.

Au classement général, Wehrelin est demeuré en tête avec 80 points, 18 de plus que Jake Dennis (Andretti). Ce dernier n’a pas inscrit de point au cours des deux dernières épreuves. Verge et Da Costa suivent avec respectivement 50 et 46 points.

Le championnat de Formule E mettra désormais le cap sur le Brésil, pour l’ePrix de Sao Paulo, qui sera disputé le 25 mars.