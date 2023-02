Décidément, l'État québécois est hypocrite!

Je ne comprends plus rien.

Ça fait des mois qu’on nous vante les vertus de la « sobriété » énergétique.

Prendre des douches à l’eau froide, dormir avec trois chandails de laine et laver nos vêtements à 4 h du matin pour ne pas trop consommer de l’électricité.

Et pendant ce temps-là, les bonzes d’Hydro-Québec se pètent les bretelles parce qu’ils ont fracassé des records de vente !

Euh...

Vous voulez vendre de l’électricité ou pas ?

On fait rouler vos turbines ou non ?

PAR ICI, LES DOLLARS !

Idem pour Loto-Québec.

« Il faut que le jeu reste un jeu », ne cesse-t-on de répéter.

Surtout, résistez à l’envie de flamber vos économies dans des machines à sous !

Or, qu’est-ce que Loto-Québec fait ?

Elle ouvre un Salon de jeu dans un endroit hyper fréquenté !

Histoire de remplir au maximum les coffres de l’État !

D’un côté, maman l’État joue les saintes-nitouches et prône la continence, la tempérance et la pondération.

De l’autre, elle se dandine les foufounes et se comporte comme une entraîneuse !

Même chose avec l’alcool.

« La modération a bien meilleur goût... »

Mon œil !

C’est la consommation qui a meilleur goût !

La facturation, la perception, la taxation !

Tiens, j’ai un nouveau slogan pour nos organismes d’État : la contradiction a bien meilleur goût !

Si les sondages démontraient que la population était pour la légalisation de la prostitution, vous pouvez êtes sûrs qu’on aurait des bordels légaux aux quatre coins de la province !

Supposément pour affaiblir et appauvrir le crime organisé, qui exploite les bas instincts du pauvre monde et tire la société vers le bas.

Ben oui, Chose...

C’est pour lutter contre le crime qu’on a légalisé le pot. Pas pour inscrire quelques zéros de plus dans la colonne « Revenus » des livres comptables de l’État, noooooon.

FAITES CE QUE JE DIS, PAS CE QUE JE FAIS

Remarquez, ça va avec l’époque.

Aujourd’hui, ce n’est pas être vertueux qui est important. C’est donner l’impression que tu l’es !

Devant les caméras, tu joues au curé, mais derrière les portes closes, tu te frottes les mains en regardant la courbe des profits défoncer le plafond.

On a fracassé les records de vente d’alcool, de gratteux et d’électricité !

Allumez la boule disco, sortez le champagne et faites vos jeux, rien ne va plus !

Et à minuit, le père Noël va se pointer pour distribuer des bonis !

Payés à même les poches des joueurs chroniques, des gaspilleurs d’électricité et des pochetrons !

Car pour les valeureux employés des organismes d’État, qui ne reculent devant rien pour amener de l’eau au moulin, la gratification a bien meilleur goût !

Oups, attention, c’est l’heure de ma conférence de presse ! Faut que j’enlève mes jarretelles, que j’enfile mon col romain et que j’aille dire au bon peuple de bien se comporter...

MÉTRO, BOULOT, SCHIZO

Imaginez si on demandait aux boucheries d’augmenter leurs profits tout en protégeant la population.

« Monsieur Tremblay, le faux-filet est en vente ! Mais attention, la viande rouge cause le cancer ! Cela dit, la viande est tellement tendre ! Mais c’est pas bon pour votre cholestérol ! »

On dirait que ces commerces sont schizophrènes.

Or, c’est exactement comme ça que se comporte l’État...

Noirs contre noir

À Beaconsfield, Franck Sylvestre, un artiste noir qui voulait présenter un spectacle sur les Noirs avec une marionnette noire dans le cadre du mois de l’Histoire des Noirs, et qui avait présenté avec succès son spectacle (L’incroyable secret de Barbe Noire) à des spectateurs noirs, a vu son spectacle annulé après qu’une plainte eut été déposée... par un organisme qui dit défendre les droits des Noirs !

Quand on vous dit que la Révolution est en train de dévorer ses propres enfants...

« Est-ce qu’on donne trop d’importance à ces groupes ? », s’est questionné l’artiste sur les ondes de QUB radio.

Poser la question, c’est y répondre...

On fait quoi avec les pédos ?

André Faivre

Un mois après sa libération, un pédophile dangereux qui avait été condamné pour avoir agressé sexuellement deux enfants (et qui dirigeait un « club social » pour pédophiles) a de nouveau été arrêté pour avoir visé une nouvelle proie.

Que faire avec les pédophiles qui n’éprouvent aucun remords et qui sont convaincus que leur penchant n’a rien de répréhensible, une fois qu’ils ont purgé leur peine ?

On les garde en prison jusqu’à la fin de leur vie ? On les castre ? On les remet en liberté ?

Une question existentielle qu’il va bien falloir se poser un jour...

Roxham : a canadian affair

Justin Trudeau

Avez-vous remarqué ?

Maintenant que l’affaire du chemin Roxham n’est plus seulement une « affaire québécoise », et maintenant que le Canada anglais aussi se questionne sur les impacts de cette autoroute migratoire, Justin Trudeau prend l’affaire au sérieux.

Il a même dit que ça fait des années qu’il demande la fermeture de ce chemin !

Ah oui ? Des années ?

Ben coudonc.

Notre PM a dû faire cette demande discrètement. En chuchotant. Derrière des portes closes.

Car personne ne l’a entendu...