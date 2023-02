En mode lecture: un portrait raconté autrement

Tout le monde n’a pas la chance de naître sous une bonne étoile. Ce livre nous le rappelle avec style et différence.

Raymond n’a jamais songé à se marier. Quant aux enfants, on n’en parle même pas. Son bébé à lui, c’est Celestial Farm, la communauté agricole autosuffisante qu’il a fondée avec son amie d’enfance tout au nord de la Colombie-Britannique.

Mais ce qui devait arriver arriva : la travailleuse saisonnière qu’il a brièvement fréquentée mettra au monde une petite fille, sa petite fille. Ça sera la Astra du titre, le personnage central dont on suivra l’histoire... indirectement.

Car la particularité de ce roman tient à la façon dont elle va être racontée : à travers le regard de celles et ceux qui, d’une manière ou d’une autre, ont bien connu Astra à différentes étapes de sa vie.

Livrée à elle-même

Grâce à la petite Kimmy, qui vit dans une jolie maison des environs de Celestial, on pourra par exemple se faire une meilleure idée du genre d’enfance qu’Astra a eue. Alors qu’elle n’a pas 10 ans, son visage est déjà couvert de cicatrices. Mais ce n’est pas tout.

Au lieu de passer ses journées à l’école, elle fait les lessives, prépare les repas et s’habille avec ce qu’elle trouve dans la penderie collective de la ferme. Le reste du temps, elle est libre de faire ce qu’elle veut, son père n’étant pas souvent là pour elle.

Suivront les témoignages de Clodagh, la bonne amie de sa mère décédée, de Nick, l’homme qui deviendra son mari, ou d’Hugo, son fils. Et le portrait protéiforme qui s’en dégage est assez poignant parce qu’on ne peut pas dire qu’Astra l’ait eu facile.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Ses derniers mots

Photo fournie par les Éditions Préludes

Peu avant sa mort, à 90 ans, Nana demandera à sa petite-fille Nicola une bien étrange faveur: de veiller sur les bébés qui se trouvent au fond de son jardin. Lubie? Moment d’égarement? Pas tout à fait puisque des ossements de nourrissons seront réellement exhumés peu après. Et en creusant le sujet, Nicola déterrera dans la foulée quantité de vilains secrets... Un bon petit polar!

La carte postale

Photo fournie par les Éditions Le livre de poche

Le 6 janvier 2003, la mère de l’autrice a reçu une carte postale non signée avec, dessus, les prénoms de quatre membres de sa famille qui ont autrefois été gazés à Auschwitz. Qui a pu vouloir faire une chose pareille et pourquoi? C’est ce qu’on découvrira dans ce superbe livre qui, de l’autre côté de l’Atlantique, a remporté plusieurs prix.

Itinéraires autour du monde

Photo fournie par les Éditions Lonely Planet

On ne sait pas encore quoi faire et où partir cet été? Ce livre épais comme ça a justement été conçu pour nous aider à trouver la destination qu’il nous faut. Proposant pas moins de 800 idées d’excursions, il nous donnera ainsi l’envie d’aller à Berlin, de parcourir les Asturies à vélo, de faire un road trip en Gaspésie, de filer au Brésil ou de faire le tour des cités anciennes du Sri Lanka.

Il en reste!

Photo fournie par les Éditions Solar

Que faire avec une botte de persil fané, avec de vieux champignons oubliés dans le fond du frigo, avec du riz trop cuit, avec des restes de lentilles ou avec des croissants rassis? Surprise, on peut en tirer de délicieux petits plats. Il n’y a qu’à suivre les recettes du chef étoilé Anthony Denon pour en avoir la preuve vite fait!

Frissons garantis

Photo fournie par les Éditions de l’Archipel

Le chalet

Si on aime les sports d’hiver, difficile de trouver mieux que la station de ski de La Madière, dans les Alpes françaises. Les frères Will et Adam Cassiobury le savent, et c’est là qu’en 1998, ils décideront d’aller passer une semaine en compagnie de leurs petites amies respectives.

Tant pis si l’une d’elles tient à peine sur ses skis! Voilà d’ailleurs pourquoi Adam finira par proposer à son frère d’aller faire un peu de hors-piste sans les filles. Ce qui aurait été une bonne idée si les conditions météo n’avaient pas été aussi horribles... et les conséquences aussi tragiques.

Dangereuses montagnes

Vingt-deux ans plus tard, toujours à La Madière, deux couples liés par le travail vont se retrouver dans un chalet grand luxe où tous les repas sont préparés sur place. Et cette fois encore, une tempête ne tardera pas à s’abattre sur la région. La bonne nouvelle, c’est qu’aucun d’entre eux n’aura l’idée de partir skier. La mauvaise, c’est qu’un cadavre sera assez vite découvert non loin de là...

Si on a envie d’avoir quelques sueurs froides avec une bonne tasse de chocolat chaud à portée de main, c’est le thriller qu’il nous faut!