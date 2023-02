21 ans et plus: quatre hôtels pour adultes seulement en Floride

Vous avez fêté la Saint-Valentin en amoureux et vous en gardez un souvenir mémorable. Renouvelez l’expérience ! Offrez-vous une escapade dans des hôtels floridiens pour adultes seulement. Chaleur, passion et bien-être assurés. Contrairement à ce que l’on croit, il n’y a pas que les Caraïbes qui offrent ce type de séjour. La semaine passée, nous vous avons présenté trois hôtels de ce type. En voici quatre autres... Cela va des belles maisons victoriennes dans les Keys au complexe hôtelier sur une île privée ou à l’hôtel art déco à South Beach. Il ne vous reste plus maintenant qu’à choisir et vous laisser bercer par les flots bleus de la mer et le décor qui vous fera rêver... Regardez-bien les photos... Votre voyage commence dès maintenant.

THE LITTLE PALM ISLAND RESORT & SPA, Little Torch Key

Quel est le nec plus ultra des hôtels pour adultes seulement en Floride ? Sans aucun doute, The Little Palm Island Resort & Spa. Selon travelandleisure. com, il se range parmi les 100 meilleurs établissements hôteliers au monde, en plus d’être l’un des 15 hôtels les plus romantiques de la planète !

Ce complexe de grand luxe composé d’une trentaine de bungalows aux toits de chaume, inspiré du design des Antilles britanniques avec des lits à baldaquin, des baignoires à remous et des terrasses privées – et sans télévision bien sûr – est niché sur une île privée en plein coeur des Keys.

Dans ce véritable paradis sous les tropiques, on retrouve, entre autres, une piscine, un centre d’exercice, un spa et un restaurant de haute gastronomie. L’unique façon de s’y rendre est soit en bateau, soit en hydravion.

Il va sans dire que cet ensemble hôtelier de prestige n’est pas à la portée de toutes les bourses. Le prix de la location d’une chambre en date du 25 février 2023 est de 3590 $ US. Après tout, on a bien le droit de rêver !

AZUL KEY WEST, Key West

Mecque du plaisir, couchers de soleil spectaculaires, jardins luxuriants, Key West est l’une des villes les plus romantiques de toute la Floride. Si vous êtes à la recherche d’un hôtel pour une escapade en amoureux, réservez quelques nuitées au Azul Key West. Cet hôtel boutique pour adultes seulement, logé dans un manoir victorien datant de 1899 propose quatre chambres au deuxième étage, alors que les six autres sont dans un immeuble adjacent. La plupart des chambres ont une vue sur la piscine et certaines d’entre elles ont un accès à une grande galerie. Côté pratique, une cuisine commune, une salle à manger et un séjour au rez-de-chaussée sont mis à la disposition des résidents. L’hôtel est stratégiquement bien situé, car il est à cinq minutes de la célèbre résidence, devenue musée, de l’écrivain Ernest Hemingway, et à quelques pâtés de maisons de l’animée Duvall Street. L’équipe qui gère l’Azul Key West s’occupe aussi de deux autres établissements destinés aux adultes à Key West, le Scarlet Mango Inn et le Travelers Palm Inn, chacune ayant six chambres douillettes.

KEY WEST BED & BREAKFAST, Key West

Êtes-vous adepte de la formule bed & breakfast ? Eh bien, sachez qu’il en existe un à Key West qui accueille uniquement les adultes. Le Key West Bed & Breakfast est établi dans une maison de 1898 toute peinte de rose de style victorien aux grandes vérandas, et inscrite au registre national des lieux historiques. Il propose une dizaine de chambres décorées avec soin et réparties sur trois étages. Certaines d’entre elles ont leur propre terrasse avec vue sur les jardins ou la vieille ville. La chambre du premier étage avec son grand lit à baldaquin en acajou et celle inspirée du peintre Paul Gauguin sont particulièrement séduisantes. D’autre part, il n’y a pas de piscine, mais les invités peuvent profiter de celle de l’auberge voisine la Island City House.

Autre aspect digne de mention, le bed & breakfast est à quelques minutes du Mallory Square, là où chaque soir on célèbre en grand le coucher du soleil, de Duvall Street et du Southernmost Point, le point le plus au sud des États-Unis où vous pourrez vous faire photographier aux côtés de sa célèbre bouée !

À noter que pour 15 $ on peut louer une bicyclette pour la journée. Quoi de plus agréable que de visiter Key West en pédalant !

Bravo aux propriétaires d’avoir eu l’excellente idée de ne pas installer de télévision dans les chambres, de quoi assurer un environnement paisible aux touristes.

HOTEL GREYSTONE, Miami Beach

L’Hôtel Greystone, de style art déco, est lui aussi réservé aux adultes. Ce lieu branché dans le quartier art déco de South Beach, à seulement deux minutes à pied de la plage comprend une centaine de chambres et suites modernes sans oublier de superbes penthouses avec terrasse privée et bain tourbillon. De plus, il offre un restaurant, un café et un bar jazz. Sa terrasse sur le toit avec piscine est particulièrement agréable en fin de journée. Profitez-en pour savourer un cocktail les pieds dans l’eau tout en admirant la vue panoramique de la Collins Avenue.

