Grève à la SQDC: une «impasse totale»

Neuf mois après le début de la grève, les négociations sont au point mort entre la Société québécoise du cannabis (SQDC) et ses employés syndiqués qui refusent d’être le « cheap labor » des Sociétés d’État.

• À lire aussi: La grève n’empêche pas la SQDC d'engranger des profits

• À lire aussi: Du jerky de bœuf au pot à la SQDC

• À lire aussi: Les syndiqués de la SQDC demandent à Legault d’intervenir dans les négociations

« On est dans une impasse totale. L’employeur qui a un manque flagrant de bonne foi est tombé dans l’arrogance et le mépris », dénonce David Clément, président de la section locale du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

La grève générale illimitée qui touche 24 des 94 succursales de la SQDC au Québec, soit la majorité de celles qui sont syndiquées, perdure depuis le 28 mai 2022.

Mais aucune rencontre n’a été organisée depuis la dernière offre patronale qui a été refusée à 94% en décembre dernier, notamment en raison d’un salaire qu’on juge insuffisant.

« Depuis le 11 décembre, on a un employeur qui est assis sur ses lauriers. Le Conseil du trésor ne veut pas négocier de bonne foi, il veut imposer des conventions collectives par la peur », estime M. Clément.

Photo fournie par David Clément

Une « insulte »

L’ensemble des conseillers de la SQDC, excepté ceux représentés par le SCFP, ont un salaire à l’entrée de 19,01 $/h depuis le 3 juillet 2022, indique la Société d’État. Un montant qui passera à 19,39 $/h d’ici les prochains mois.

L’offre envoyée aux membres du SCFP était similaire, avec un montant forfaitaire de 0,13 $/h pendant 12 mois, explique le syndicat qui est prêt à faire la grève « aussi longtemps qu’il le faudra ».

« On a pris ça comme une insulte, ce n’est pas vrai qu’on va être le cheap labor des Sociétés d’État. Il n’y en a pas une où les employés gagnent moins de 20,50 $/h à l’embauche », lance M. Clément.

La direction de la SQDC a refusé de commenter au sujet de l’évolution des négociations en cours présentement.

« On est toujours en contact avec le conciliateur du ministère du Travail et on reste disponible pour poursuivre les discussions », s’est contenté d’indiquer Fanny Beaudoin, une porte-parole de la Société d’État.

Retour vers le marché noir?

Au dernier trimestre qui se terminait le 31 décembre 2022, la SQDC a engrangé 32,2 M$ de profit, soit une hausse de 18% par rapport à la même période l’année précédente.

Pourtant, ce sont « seulement » 31 274 kg de cannabis qui ont été écoulés au courant du trimestre, par rapport à 31 998 kg (-2,26%) entre octobre et décembre 2021.

« Ça montre qu’ils ont fait plus d’argent en augmentant les prix. Ce qu’on constate, c’est que depuis le mois de juin, il y a une migration du marché légal vers le marché noir », affirme le président de la section locale du SCFP.

« Le gouvernement a engrangé 32 M$ de bénéfice net en trois. Tout ce dont on a besoin à la table de négo, c’est 1M$ par année », ajoute-t-il.