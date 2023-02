Initiations au hockey: le Canadien lance un programme de sensibilisation

Afin de contribuer à améliorer la culture du hockey au Québec, le Canadien de Montréal s’est allié à l’organisme Sport’Aide pour lancer un programme de formation et de sensibilisation.

Dans les dernières semaines, de perturbants témoignages d’anciens joueurs de la Ligue canadienne de hockey (LCH) a mis en lumière une culture qui n’était pas toujours saine, surtout dans le cas des initiations des athlètes dans les rangs juniors.

Lors d’une conférence de presse qui s’est tenue samedi au Centre Bell, le CH a indiqué avoir effectué un don de 250 000 $ sur deux ans à Sport’Aide, et ainsi, avoir mis sur pied «Moi j’embarque».

Ce programme proposera des activités de formation et des outils éducatifs pour promouvoir le respect et encourager la performance à cohabiter avec le bien-être dans la pratique sportive. D’anciens joueurs du Canadien, mais aussi des membres actuels de l’équipe participeront au projet.

«Nous sommes convaincus que les actions proposées dans le cadre de ce programme seront porteuses de changements positifs dans le milieu du hockey et faciliteront la pratique de notre sport dans des environnements sains et sécuritaires pour tous», a indiqué par voie de communiqué la vice-présidente, engagement communautaire du Tricolore, Geneviève Paquette.

À l’échelle du Québec

Le Canadien et Sport’Aide ont également annoncé une nouvelle collaboration avec Hockey Québec afin de déployer le programme «Moi j’embarque» «auprès de l’ensemble des parties prenantes du hockey au Québec».

«Nous avons tous un rôle à jouer pour changer la culture du hockey et je tiens à saluer l’initiative des Canadiens et de Sport’Aide qui permettra l’implantation d’une approche positive dans l’éducation et la sensibilisation de nos membres», a déclaré le directeur général de Hockey Québec, Jocelyn Thibault.

Aucune date n’a encore été annoncée quant au lancement de ce projet-pilote.