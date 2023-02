La carrière de Mélanie Maynard en cinq photos souvenirs

La maman

Photo fournie par Rosalie Bonenfant

Mélanie et sa fille Rosalie Bonenfant alors qu’elle était toute petite. Elle est aujourd’hui, comme sa mère, comédienne et animatrice (Deux hommes en or et Rosalie à Télé-Québec). Mélanie est mère d’un fils, Louis-Thomas, rapeur à ses heures qui a obtenu son diplôme du secondaire l’an dernier.

Pétrolia

Photo fournie par TVA Films

Diplômée en théâtre au Cégep de Saint-Hyacinthe et en enseignement de l’art dramatique à l’UQAM, la comédienne a séduit le grand public dans la série culte Dans une galaxie près de chez vous dans la peau de la technicienne Pétrolia, entourée du célèbre équipage du vaisseau spatial Romano Fafard, dont le capitaine Patenaude (Guy Jodoin).

Métier animatrice

Photo d’archives, fournie par TVA

Mélanie alors qu’elle animait la quotidienne Deux filles le matin avec Julie Bélanger. Une kyrielle d’excellentes animatrices se sont succédé à cette émission phare de TVA, qui fut en ondes dès l’an 2000 et s’échelonna sur 21 ans, dont France Beaudoin et Isabelle Racicot.

De nature comique

Photo d'archives Le Journal de Montréal

Au printemps 2004, Mélanie venait de quitter la bande de Caméra café pour une question d’équité salariale. Depuis quelques années, les engagements humoristiques se succédaient notamment à Piment fort et Dominic et Martin. Enceinte de son second enfant, c’est toutefois à la maison qu’elle jouait le plus beau rôle de sa vie, celui de maman.

Surprise du sort

Photo fournie par TVA

En 2010, Mélanie succédait à Marie-Lise Pilote à l’émission Ma maison Rona à TVA (photo). L’aventure télé se poursuivait pour elle, révélée grâce à la LNI en 1995. Elle se poursuit toujours avec l’émission Sucré salé qu’elle animera cet été, alors qu’elle y était chroniqueuse il y a 18 ans.