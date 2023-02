Planète soccer: le roman-savon Messi

L’avenir de Lionel Messi est devenu un véritable roman-savon en Europe et on suit chaque journée comme un nouvel épisode.

Le contrat de l’Argentin de 35 ans avec le Paris Saint-Germain vient à échéance au début de l’été et tout le monde se demande où la Pulga poursuivra sa carrière.

D’un côté, il y a le PSG qui tient à le garder dans son giron, mais les pourparlers ne semblent pas progresser du tout.

De l’autre côté, il y a le chant des sirènes qui vient de l’Espagne, mais aussi de la Floride.

Revirement

C’est fou ce que les choses peuvent changer vite puisqu’au lendemain de la Coupe du monde, à peu près tous les observateurs s’attendaient à ce que Messi prolonge son union avec le PSG.

Il avait apparemment profité de la Coupe du monde au Qatar pour parler directement avec les propriétaires du club, nommément le cheikh Tamim ben Hamad al-Thani, émir du Qatar.

Il y avait bien une année d’option à son contrat qui devait courir la saison 2023-2024, mais il appert que celle-ci n’était qu’un écran de fumée.

Et en fin de compte, le septuple vainqueur du Ballon d’or a un argument de plus dans sa poche depuis qu’il est devenu champion du monde en décembre dernier.

Rappelons que pour l’actuelle saison, il empocherait 41 millions $ US (55,5 M$ CA).

Club de cœur

Dans toute cette histoire, il faut tenir compte du fait que le PSG ne représente qu’une parenthèse dans la carrière du célèbre numéro 10. Il y est arrivé en 2021 et y connaît un succès relatif avec 27 buts en 61 matchs.

Le reste de sa carrière professionnelle, c’est au FC Barcelone qu’il l’a vécu depuis son parcours junior, en 2000.

Il est passé par le Barça B et C en 2003 et 2004 avant de faire ses débuts avec l’équipe première en 2004 où il a connu un succès fulgurant, marquant 672 buts en 778 matchs, toutes compétitions confondues.

Avec Barcelone, il a remporté dix titres de la Liga, sept Coupes du Roi, huit Supercoupes d’Espagne, quatre Ligues des champions, trois Supercoupes d’Europe et trois Coupes du monde des clubs.

Difficile de faire mieux, surtout que c’est aussi sous les couleurs catalanes qu’il a remporté ses sept Ballons d’or, le dernier étant divisé avec le début de sa première saison au PSG.

Xavi ouvre la porte

Comme les discussions traînent dans la capitale française, la Catalogne s’agite et l’entraîneur-chef du Barça, Xavi, a ouvert toute grande la porte à un retour à la maison pour Messi.

« Je l’ai toujours dit, le Barça est sa maison et les portes lui sont toujours ouvertes. Ça va beaucoup dépendre de lui », a lancé Xavi mercredi.

Il n’y a évidemment pas d’offre formelle qui a été faite, mais c’est un revirement de situation quand on se rappelle que l’Argentin est parti en mauvais termes, en 2021.

Tout découlerait de la présence de son père à Barcelone, la semaine dernière. Jorge Messi a alors rencontré le président du Barça, Joan Palorta, pour discuter de l’organisation d’un événement en hommage à son fils.

Miami

À toutes ces rumeurs et spéculations, il ne faut pas oublier d’ajouter celles qui le lient depuis très longtemps à l’Inter Miami CF.

Le club de David Beckham n’a jamais caché son désir d’attirer l’Argentin dans le sud de la Floride.

Les médias argentins semblent militer en cette faveur et ils sont plusieurs à privilégier cette piste. Il semble qu’il ait déjà, dans le passé, reçu une offre salariale généreuse qui incluait aussi des parts dans l’équipe.

S’il fallait que Messi s’amène en MLS, ça serait la plus grosse prise de l’histoire du circuit.

DE L’INTÉRÊT EN ALLEMAGNE POUR DAVID

Photo d'archives, AFP

Le très fiable informateur italien Fabrizio Romano a avancé, plus tôt cette semaine, que le RB Leipzig souhaitait acquérir l’attaquant canadien Jonathan David, qui évolue pour Lille en Ligue 1 française. Le club allemand s’intéresse surtout à la polyvalence de l’Ottavien de 23 ans qui n’a toutefois pas de clause libératoire à son contrat, ce qui risque de le rendre très coûteux. David est actuellement le meilleur marqueur de la Ligue 1 avec 15 buts.

TORRES DANS UN « PUITS SANS FOND »

Photo d'archives, AFP

Le jeune ailier de 22 ans du FC Barcelone, Ferran Torres, a avoué à la presse espagnole s’être retrouvé dans un puits sans fond et avoir eu besoin de l’aide d’un psychologue sportif pour s’en sortir. Adaptation difficile et blessure après un transfert de 55 millions d’euros (79,1 M$ CA) de Manchester City ont contribué à faire monter la pression, notamment de la part des partisans. « Je n’avais pas confiance en moi, tout m’affectait. Ç’a été une expérience très dure, très amère, mais aussi l’un des meilleurs moments parce que désormais, je me sens plus fort », a-t-il déclaré.

SUSPENDU POUR LA LEAGUE CUP

C’est sans le gardien Nick Pope que Newcastle affrontera Manchester United en finale de la League Cup, dimanche. Pope a été expulsé dans une rencontre face à Liverpool après une sortie mal ajustée sur Mo Salah. Pis encore, son remplaçant, Martin Dubravka, ne pourra pas jouer la finale puisqu’il a participé à la compétition avec Manchester United pendant qu’il y était en prêt. C’est donc le troisième gardien, Loris Karius, qui sera d’office. Voilà une situation qui rappellera de mauvais souvenirs de la Ligue des champions 2015 aux partisans du CF Montréal.

NEYMAR BLESSÉ À LA CHEVILLE

Photo d'archives, AFP

Il n’y a jamais une seconde ennuyante avec le Paris Saint-Germain. Neymar est sorti blessé du match contre Lille dimanche dernier. Cette semaine, on a appris que le Brésilien souffrait d’une entorse à la cheville droite avec lésions ligamentaires. On fera le point au début de la semaine, c’est donc dire qu’il ne sera pas de la partie pour le Classique contre l’Olympique de Marseille, dimanche.

Matchs à surveiller

PREMIER LEAGUE

Manchester United c. Newcastle

Dimanche

C’est la finale de la League Cup, une compétition qui revêt son lot de prestige en Angleterre.

SÉRIE A

Inter Milan c. Bologne

Dimanche

Mine de rien, l’autre club de Joey Saputo va plutôt bien en huitième place de la Série A. Il pourrait prendre seul la septième place en défaisant l’Inter, second au classement.

LIGUE 1

Paris Saint-Germain c. Olympique de Marseille

Dimanche

C’est le Classique qui oppose ces deux grands rivaux, Neymar déclare toutefois forfait pour le PSG lors de cette visite au Vélodrome de Marseille.

LA LIGA

FC Barcelone c. Real Madrid

Jeudi

Il s’agit du Classico, et en demi-finale de la Copa del Rey, qui plus est. Raison de plus pour se régaler. C’est juste dommage qu’Ousmane Dembélé, blessé, soit absent pour le Barça.