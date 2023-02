Les faux mythes, comme les ballons chinois, une plaie pour les sociétés humaines

L’épisode des supposés ballons-espions chinois et la dramatisation qu’on en a faite en y juxtaposant le conflit en Ukraine ont suscité des appréhensions d’une troisième guerre mondiale sans qu’on pousse plus loin les informations et les analyses conséquentes.

Des centaines de milliers de ballons sont pourtant lancés dans le ciel chaque année par des gouvernements, des entreprises privées, des centres de recherche et des organismes météorologiques sans que cela ait suscité de frayeur jusqu’à tout récemment.

Les ballons ont été abattus par l’aviation militaire étatsunienne et servent aujourd’hui de prétexte pour renforcer l’armement du NORAD sans véritable démonstration d’un quelconque danger.

Le complexe militaro-industriel semble en voie de sortir grand gagnant de l’incident en bénéficiant d’une attention médiatique soutenue sur cet épisode monté en épingle.

Cela ne veut pas dire qu’il ne faille pas exercer une certaine prudence, mais cela ne dispense pas le citoyen de son esprit critique et de ne pas gober sans plus de réflexion ce qu’on veut lui faire avaler.

L’enfer des préjugés

On peut diaboliser la Russie de Poutine et la Chine de Xi Jinping, il ne faudrait toutefois pas prêter aux États-Unis plus de vertu qu’ils en ont.

La Chine veut récupérer Taiwan, la Russie recréer l’URSS et les États-Unis conserver leur sphère d’influence pour servir leurs intérêts économiques.

Entre dictature et démocratie vacillante, les différences sont de plus en plus subtiles. L’espionnage n’est pas à sens unique. Ces trois empires ne se gênent même pas pour épier leurs alliés ou intervenir en territoire étranger.

On fait scandale ces jours-ci sur une ingérence chinoise dans les dernières élections canadiennes alors qu’on s’est peu offusqué des déclarations de dirigeants étatsuniens sur les volontés indépendantistes des Québécois lors des référendums.

L’intervention sur le terrain électoral par des pays étrangers s’avère sournoise, elle n’excuse toutefois pas les actions clandestines et brutales d’agences étatsuniennes qui ont contribué à installer des dictatures dans des pays démocratiques, comme ce fut le cas au Chili.

Biden peut reprocher à Poutine l’envahissement de l’Ukraine avec raison, il aurait cependant intérêt à faire le ménage dans sa propre cour en freinant les élans de colonisation israélienne en Cisjordanie.

L’entretien de toutes ces tensions n’augure rien de bon pour le citoyen pendant que la richesse continue de se concentrer chez de moins en moins de gens !

Reprendre le pouvoir

Les réflexions rédigées en 1956 par le philosophe allemand Günther Anders sur l’abrutissement des personnes en limitant leur accès au savoir étaient prémonitoires de ce que nous vivons aujourd’hui.

Nous perdons de plus en plus le contrôle de nos vies avec une démocratie déficiente correspondant de moins en moins aux ambitions de la population.

Nous avons droit de parole tous les quatre ans, à la lumière de promesses électorales dont les impacts sont mal connus ou qui ne seront pas respectées après l’élection.

C’est la connaissance qui nous donne le pouvoir, il faudrait savoir !