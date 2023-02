Mode de stars: voici les looks marquants des BAFTA

Dimanche dernier avait lieu au Royal Albert Hall de Londres la 76e cérémonie des British Academy Film Awards (BAFTA). C’était l’occasion pour les stars du moment et dont les films sortis en 2022 allaient être récompensés d’arborer les plus récentes créations de designers... ou pas! Kate Middleton et Cate Blanchett donnent régulièrement un deuxième tour de piste à leurs robes fétiches, comme elles l’ont fait à cette occasion, en prenant soin de modifier l’accessoirisation ou un détail de la robe.

Plusieurs stars ont également agrémenté leur tenue d’un ruban bleu #WithRefugees pour souligner la crise des réfugiés qui sévit dans le monde entier.

Sophie Turner

Photo AFP

En se glissant dans cette création en dentelle noire décorée de pierres colorées de Louis Vuitton, Sophie Turner redéfinit-elle le terme «robe-bijou»?

Cate Blanchett

Photos AFP

En effet, Cate Blanchett n’hésite pas à reporter ses robes préférées. Elle avait enfilé cette création Maison Margiela aux Oscars en 2015, agencée à un collier turquoise de Tiffany & Co. Dans cet esprit de circularité, elle a choisi d’accessoiriser sa tenue d’un collier de perles multirang Louis Vuitton, dont la tourmaline de Nigérie de 23,78 carats a été récupérée d’une pièce de haute joaillerie de la maison.

Kate Middleton

Photos AFP

Aux BAFTA 2019, Kate Middleton portait pour la première fois cette robe vaporeuse d’Alexander McQueen. Quatre ans plus tard, le détail à l’épaule a été modifié, des gants d’opéra noir et des boucles d’oreilles en or sont ajoutés et la voilà avec une nouvelle tenue, tout aussi élégante.

Lily James

Photo AFP

Lily James a fait appel à Tamara Ralph pour lui concevoir cette robe ivoire au corsage de perles éventail, dont la boucle au dos se termine en traîne.

Jodie Turner-Smith

Photo AFP

Jodie Turner-Smith récidive avec la surenchère, son approche stylistique. Cette fois, elle a opté pour une mise en beauté «masque» pour agrémenter cette création pailletée Gucci, ornée de plumes dans un dégradé de mauve, de violet et de lilas, et rehaussée d’un ras du cou de saphirs et de diamants.

Florence Pugh

Photo AFP

Harris Reed, le directeur artistique de Nina Ricci, a imaginé cette robe corail aux volants plissés pour Florence Pugh.

Rosie Huntington-Whiteley

Photo AFP

Peut-être aurai-je préféré que le système d’attaches au-devant de la jupe Alaïa dévoile plutôt une jambe; quoi qu’il en soit, ce look est seyant sur Rosie Huntington-Whiteley.

Cynthia Erivo

Photo AFP

Cynthia Erivo ajoute encore un autre look spectaculaire à sa panoplie. Cette fois, c’est une robe armure cuivrée Louis Vuitton qui sublime l’actrice, le tout accessoirisé de larges bracelets Tiffany & Co.

Sheila Atim

Photo AFP

C’est comme si la comédienne Sheila Atim avait été trempée dans du mercure signé Prada. Magnifique! Sans compter l’extravagance des pierres apposées sur la jupe, les gants et le collier Chopard.

Jung Ho-yeon

Photo AFP

L’actrice Ho-yeon a opté pour une robe de bal taillée dans une matière innovante de la collection Louis Vuitton. La simplicité et la retenue de cette silhouette doivent être applaudies.