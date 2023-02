Les vrais gagnants du pool

Photo fournie par le Pool

Les deux organismes bénéficiaires du 9e Pool de hockey Le Cercle, qui s’est tenu le 11 octobre 2022 au restaurant Le Portofino de l’arrondissement Ste-Foy en compagnie de l’ancienne vedette des Nordiques et des Blackhawks de Chicago et membre du Temple de la renommée du hockey, Michel Goulet, ont reçu, le 15 février la visite des organisateurs du Pool avec des chèques de 3000 $. Sur la photo du haut, de gauche à droite : Pierre Samson, Vincent Bernier et Étienne Massé du Pool, en compagnie de Josée Masson, fondatrice et PDG de Deuil-Jeunesse. Sur celle du bas, Étienne, Pierre et Vincent sont en compagnie entre autres du CA de Ressources familiales Côte-de-Beaupré, représenté par Caroline Cyr, présidente et Véronique Vézina, directrice générale. Les deux chèques de 3000 $ portent à 28 000 $ les sommes remises à différents organismes par Le Pool de hockey Le Cercle depuis 2015.

Toujours aussi populaire !

Le 15e Winterfest de Shannon a réuni, le 18 février dernier, près de 1500 personnes qui ont pris part aux différentes activités offertes au parc municipal de l’endroit, comme le lancer de la hache, les tours de calèche, les sentiers de patinage, en plus d’une cabane à sucre. Le point culminant de la journée a été sans contredit la randonnée aux flambeaux qui s’est avérée une expérience unique, laquelle aura permis à plusieurs de vivre une soirée magique dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Sur la photo, de gauche à droite : Lynn Chiasson, conseillère municipale, district No 4 ; Valérie Cliche, adjointe, service des loisirs et vie communautaire ; Annie Martel, directrice des loisirs et de la vie communautaire ; Sarah Perreault, mairesse de la Ville de Shannon, et Sophie Perreault, conseillère municipale, district No 3, Ville de Shannon.

Hockey et toasts au ketchup

L’autrice louperivoise Mélanie Doré (photo), qui agit comme famille d’hébergement pour le club de hockey M18AAA des Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup, a lancé, le 20 février, son premier roman jeunesse intitulé Hockey et toasts au ketchup (photo) destiné aux 8-12 ans et édité par la maison Bouton d’or Acadie. Il raconte l’histoire d’un jeune joueur de hockey louperivois qui vit plusieurs aventures mémorables en lien avec son sport préféré et sa famille. L’événement s’est révélé une expérience formatrice pour les élèves de la première secondaire du Collège Notre-Dame, qui ont organisé le lancement et rédigé les différents textes de présentation et de presse dans le contexte de leurs cours de français. Le livre est maintenant disponible en librairie. Toutes les redevances de l’autrice seront remises à la Fondation Pierre-Luc-Dubois (des Jets de Winnipeg), qui encourage les jeunes de la région à développer leur passion pour le sport et les aide à s’épanouir à travers celle-ci.

