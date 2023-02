Nouveautés potagères 2023

Voici quelques nouvelles plantes comestibles qui mettront de la couleur dans votre potager et dans votre assiette cet été ! Ces légumes et fines herbes sont disponibles sous forme de semences sur internet ainsi que dans certaines jardineries.

Amarante ‘Pink Beauty’

Photo fournie par Saileela Store

En plus d’être particulièrement savoureuse et nutritive, cette plante potagère proche parente de l’épinard arbore de jolies tiges de couleur rose bonbon ! En outre, cette amarante d’origine indienne a la réputation d’être facile à cultiver et d’être particulièrement tolérante à la chaleur et à la sécheresse.

Comme on le fait en Inde, on peut faire sauter cette plante potagère avec des piments, de l’ail, du curry et de la noix de coco fraîche râpée. Comme le céleri, ce légume polyvalent peut aussi être mangé en crudités.

Basilic ‘Everleaf Thai Towers’

Photo fournie par W.H. Perron

Le basilic ‘Everleaf Thai Towers’ possède un dense feuillage vert foncé légèrement teinté de pourpre, de forme colonaire, faisant environ 70 cm de hauteur sur aussi peu que 20 cm de largeur. Les feuilles de ce basilic possèdent un goût de réglisse assez similaire à celui du basilic typique.

Que vous souhaitiez le cultiver en pleine terre au potager ou en contenant sur votre terrasse, assurez-vous de disposer ce basilic dans un endroit chaud et bien ensoleillé.

Poivron ‘Lesya’

Photo fournie par Tomatofifou

Cette variété de poivron d’origine ukrainienne arbore de jolis fruits rouges en forme de cœur, à la chair épaisse et charnue. Doux et croustillants, les poivrons produits par ce cultivar sont délicieux rôtis, farcis ou simplement mangés crus.

En fait, ‘Lesya’ est réputée pour être l’une des variétés les plus sucrées qui soient !

Facile à cultiver et précoce, ce cultivar n’atteint guère plus de 60 cm de hauteur à maturité et il est habituellement l’un des premiers à produire ses fruits.

Tomatillo ‘Chupon de Malinalco’

Photo fournie par Laramie County Master Gardeners

Le tomatillo, aussi appelé tomatille, est le fruit d’une plante proche parente de la tomate et de la cerise de terre. Le tomatillo ressemble à la cerise de terre, mais il est nettement plus volumineux, faisant jusqu’à 10 cm de diamètre. Comme la cerise de terre, le tomatillo est entouré d’une enveloppe jaunâtre ressemblant à du papier. Chez le cultivar ‘Chupon de Malinalco’ – une variété originaire du village de Malinalco, situé au sud-ouest de Mexico –, les fruits sont jaune citron et de forme plutôt allongée. On retrouve aussi cette plante sous le nom de ‘Queen of Malinalco’ dans certains catalogues.

Le tomatillo constitue le principal ingrédient de la salsa verde mexicaine. On peut aussi l’utiliser dans une ratatouille ou dans une sauce à spaghetti, afin de donner à ces plats un léger goût acidulé et piquant. Les autres parties de la plante ainsi que les fruits qui n’ont pas atteint leur pleine maturité contiennent de la solanine, un alcaloïde toxique peu digeste. Assurez-vous donc de cueillir les tomatillos lorsqu’ils sont bien mûrs.

Tomate ‘Apricot Zebra’

Photo fournie par Baker Creek Heirloom seeds

Les jolis fruits de cette variété de tomates sont de couleur orange tangerine marquée de stries vert jaunâtre. ‘Apricot Zebra’ produit des fruits ovales à chair ferme de la grosseur d’un œuf. Il s’agit d’une variété vigoureuse, très productive et résistante aux maladies. Les fruits atteignent leur maturité en 65 jours.

Tomate ‘Phil’s One’

Photo fournie par Baker Creek Heirloom seeds

Voilà un cultivar de tomate complètement flyé qui étonnera toutes les jardinières et tous les jardiniers, même les plus blasés ! Avec ses énormes fruits jaunes difformes – composés de nombreuses protubérances, comme si plusieurs tomates s’étaient greffées les unes aux autres ! –, il s’agit assurément de l’un des cultivars de tomates les plus spectaculaires qui soient !

Comme pour toutes les tomates, le semis doit être effectué à l’intérieur environ six à huit semaines avant la plantation au jardin. Il est préférable de planter ce cultivar dans un sol riche et humide, dans un site bien protégé des vents et exposé au plein soleil afin d’obtenir une bonne récolte.

Tomate ‘Sun Dipper’

Photo fournie par William Dam Seeds

Ce cultivar de tomates produit de curieux petits fruits allongés à deux lobes. Idéales pour les crudités, ces tomates tiennent particulièrement bien entre les doigts lorsque vient le temps de les plonger dans la trempette.

De plus, les fruits de couleur orange produits par ‘Sun Dipper’ ont une délicieuse saveur sucrée. Ils atteignent leur maturité en deux mois seulement après la plantation.

Où trouver les semences des plantes comestibles présentées dans cette chronique ?