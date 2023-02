Patrick Kane et Timo Meier laissés de côté

Après des semaines de négociation et d’hésitation, le joueur étoile Patrick Kane semble sur le point d’être échangé, lui qui sera laissé de côté de façon préventive par les Blackhawks de Chicago, samedi.

Selon le réseau TSN, l'ailier de 34 ans ne serait même plus dans l'entourage des Hawks, lesquels sont en visite à San Jose pour y affronter les Sharks. Kane serait retourné chez lui, à Chicago.

Des rumeurs de transaction lient le numéro 88 aux Rangers de New York depuis un certain temps. Ceux-ci ont soumis l’attaquant Jake Leschyshyn au ballottage, sans doute dans l’optique de jouir de plus de flexibilité sous le plafond salarial.

Kane est tout feu tout flamme par les temps qui courent, ayant récolté 10 points à ses quatre derniers matchs.

Après 1161 duels dans le circuit Bettman, Kane n’a plus besoin d’introduction. Il a récolté 1225 points, a remporté trois coupes Stanley et a mis la main sur les trophées Calder, Conn-Smythe, Art-Ross, Hart et Ted-Lindsay.

Une transaction impliquant le quatrième meilleur pointeur américain de tous les temps nécessitera toutefois de la gymnastique salariale. Son contrat d’une valeur annuelle de 10,5 millions $ viendra à échéance au terme de la campagne.

Par ailleurs, l’attaquant de soutien Sam Lafferty sautera aussi son tour contre les Sharks pour des «raisons liées à une transaction», selon le réseau NBC. Âgé de 27 ans, il a inscrit 10 buts et 21 points en 51 matchs cette saison.

Timo Meier aussi

Le nom de l'attaquant des Sharks Timo Meier circule beaucoup également depuis quelques semaines et il sera lui aussi laissé de côté lors de cette rencontre.

En 57 matchs cette saison, le Suisse de 26 ans a inscrit 52 points, dont 31 buts. Il touche six millions $ et sera joueur autonome avec compensation à la fin de la présente campagne.