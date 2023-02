Pénurie d’enseignants: Drainville est-il vraiment l’homme de la situation?

L’un des sept travaux du ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, consiste à mettre de l’avant des solutions pour régler la pénurie d’enseignants. Comment celui-ci y parviendra-t-il s’il ne s’assure pas de comprendre ce qui est à la source de cette situation et en quoi elle consiste?

Une pénurie qui remonte...

Ainsi, cette pénurie ne date pas d’hier. Elle tire son origine des politiques budgétaires du gouvernement Bouchard qui, en 1997, poussaient à la retraite 8514 enseignants. En 2003, même des concierges faisaient des remplacements dans les écoles de la CSDM! Tant au gouvernement du Québec que dans certaines universités, on a vécu des années dans un déni sidérant. En 2020, même le ministre Roberge préférait parler de rareté selon les régions...

Les causes

Parmi les raisons expliquant cette pénurie, on retrouve les conditions de travail. Malgré le fait que le CAQ ait réduit l’écart existant entre le salaire des enseignants québécois et celui des enseignants canadiens, rien n’y fait.

On ne semble pas toujours comprendre que cette désaffection envers une profession autrefois prestigieuse relève de la dévalorisation de ce métier. Comment oublier ce commentaire de M. Legault qui associait les journées pédagogiques à des congés?

Un autre facteur est la composition des classes. À cause de ce que l’on appelle l’école à trois vitesses, enseigner dans des classes dites «ordinaires» tient du parcours du combattant, autant pour des enseignants expérimentés que pour ceux nouvellement formés à l’université.

Avec une absence criante de services pour les appuyer, on comprend que bien les premiers prennent une retraite anticipée tandis que les seconds réorientent leur carrière. Un signe évident de cette situation est l’échec du programme «Je réponds présent» du ministre Roberge qui n’a ramené devant une classe que 600 enseignants alors qu’on en espérait 4000.

Cerner le problème avant de le régler

La question importante est de savoir si l ’actuel ministre de l’Éducation a une vision claire de la situation.

Il existe des facteurs importants avant d’aller de l’avant avec quelque solution que ce soit. Combien manque-t-il d’enseignants? Combien au primaire et combien au secondaire? Et surtout dans quelle matière cette pénurie est-elle la plus importante? On est, une fois de plus en ce qui concerne le ministère de l’Éducation, devant une incroyable absence de données.

Actuellement, le ministre semble donner l’impression d’aller vers une solution générale, soit celle de permettre à un titulaire d’un baccalauréat de compléter une formation d’un an en pédagogie pour se retrouver devant une classe. Effectuera-t-on une sélection quant aux matières dans lesquelles les éventuels candidats sont déjà formés? Se retrouvera-t-on avec des comptables qui enseigneront le français? De même, s’assurera-t-on de répondre aux besoins réels du réseau scolaire? Se retrouvera-t-on avec des centaines d’enseignants en anglais alors qu’il en faudrait en sciences?

Quand on connait la façon dont est gérée l’éducation au Québec, on n’en serait pas surpris.

Luc Papineau, Enseignant, L’Assomption