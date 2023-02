Pollution de l’air: voici les pires endroits au Québec pour les particules fines

Méthodologie

Sources : ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, données du site Web du Réseau de surveillance de la qualité de l’air du Québec (RSQAQ), Réseau de surveillance de la qualité de l’air (RSQA) de la Ville de Montréal, Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le nombre de jours de mauvaise qualité de l’air a été calculé pour les PM 2,5 , l’ozone (O 3 ), le monoxyde de carbone (CO) et le dioxyde d'azote (NO 2 ) en fonction des seuils du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). Certaines stations ne calculent pas ces contaminants et en mesurent d’autres pour lesquels nous n’avons pas trouvé de seuil.

Pour les PM 2,5 , il s’agit du nombre de jours où, au moins une fois dans la journée, la moyenne sur trois heures était supérieure à 35 µg/m3. La moyenne annuelle des PM 2,5 et du dioxyde de soufre (SO 2 ) a été calculée en faisant la moyenne des concentrations horaires captées durant l’année.

Pour la moyenne annuelle des stations Lac-Édouard et Sherbrooke – Parc Cambron, les moyennes journalières ont été utilisées à la place des données horaires.

La norme de l’OMS est utilisée sur la carte pour les stations mesurant les particules fines. Pour le dioxyde de soufre, il s’agit de la norme canadienne.