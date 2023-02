«Un cancer en cadeau» de Sophie Reis: répondre aux défis du cancer

À 38 ans, Sophie Reis a reçu un diagnostic de cancer du sein agressif, découvert de façon fortuite, sans symptôme ni antécédent familial. Elle retrace les étapes de son parcours oncologique et met en lumière des techniques de médecine intégrative et des soins complémentaires aux traitements conventionnels, invitant les patients à participer activement aux traitements dans son livre Un cancer en cadeau. Elle raconte son histoire, sa résilience et offre quantité de pistes pour traverser les épreuves et les défis imposés par le cancer.

Son livre – une brique de 600 pages – raconte sa démarche et toutes les entrevues réalisées auprès de nombreux spécialistes pour présenter les soins complémentaires aux traitements conventionnels. Il y a beaucoup de pistes à explorer.

«À la base, ce livre, je l’ai fait pour moi. Depuis deux ans, j’observe, j’écoute, je cherche, je fouille. Je dis souvent, à la blague, que je fais mon doctorat honorifique en oncologie... Mais quand j’ai eu ce diagnostic, le 4 décembre 2020, j’ai tout de suite su que j’allais faire quelque chose avec ça», partage Sophie Reis en entrevue téléphonique.

« e ne sais pas si c’est une façon de me protéger ou si mon cerveau a été dans un mécanisme de compensation, mais avec mon background en communications, je l’ai vu comme le début d’une grande enquête. Il y avait tellement de questions que je me posais, en tant que patiente, et tellement pas de réponses dans le cabinet du médecin, que je me suis mise à tout noter mes questions, de A à Z, et à trouver des réponses.»

Le partenariat

Sophie Reis croit beaucoup à l’importance du partenariat entre le patient et l’équipe médicale. «Pour pouvoir parler d’égal à égal, il faut comprendre. [...] En 2023, post-pandémie, souvent, les patients reçoivent un diagnostic de cancer et le médecin a peu ou pas de temps à lui consacrer. Toutes les ressources autour sont quasi inexistantes. C’est fou de même.»

L’autrice note que ses «frères et sœurs de cancer» lui racontent, sur les réseaux sociaux, qu’ils ont eu entre cinq et 40 minutes avec tout le personnel. «Après cinq minutes, tu repars à la maison, et tu n’as aucune idée de ce qui se passe. Comment veux-tu comprendre?», questionne-t-elle.

Photo fournie par les Éditions Trécarré

Elle ajoute que son parcours, qu’elle raconte dans les premiers chapitres, est intéressant également pour le personnel soignant, puisqu’il lui permet de se glisser dans la peau des patients. L’envers de la médaille.

«Pour une personne qui accompagne quelqu’un qui a reçu un diagnostic de cancer, ça aide à mieux comprendre la situation.»

Comprendre

La deuxième partie du livre offre de l’information pour permettre aux patients de comprendre ce qui se passe, afin de participer pleinement au traitement.

Les professionnels de la santé ont été très ouverts à son projet. «J’ai eu un engouement extraordinaire de tous les tops du Québec, c’est hallucinant. Ce sont tous des sommités. Ils ont tous dit oui. Il n’y en a pas un qui a dit non. Dès que je leur ai écrit, ils ont dit oui, parce qu’ils reconnaissent que c’est un besoin.»

Créer des ponts

Sophie Reis est allée s’asseoir avec ces experts pour se faire expliquer toutes sortes de points importants. Elle a ensuite entrepris de vulgariser l’information pour la rendre accessible.

«Je suis là pour faciliter la vie, pour aider, pour créer des ponts entre le patient, l’accompagnant et le clinicien. Tout le monde a le même but: que les gens soient en santé. C’est juste qu’on a tous des moyens limités. Mon plus grand rêve serait que ce livre devienne un outil d’accompagnement.»

Sophie Reis est communicatrice et conférencière.

Elle cumule plus de 20 ans d’expérience en direction de marque, alliances stratégiques et publicité.

Elle a aussi publié le Guide des parents voyageurs en 2018.

EXTRAIT

«Mon premier réflexe a été de contacter le plus rapidement possible bon nombre de femmes de mon entourage touchées par le cancer du sein afin de les sonder. Déjà, au premier jour, leurs témoignages ont été au cœur de ma quête d’informations et m’ont permis d’avoir des visages différents du cancer. Surtout, ils m’ont permis de recueillir assez d’informations pour poser les premières bonnes questions aux intervenants que j’allais rencontrer.

Cette sororité est le premier cadeau que cette tumeur m’a apporté, tout comme les nouvelles amitiés sincères que j’ai développées rapidement avec mes sœurs de sein.»