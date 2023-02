Legault accuse les syndicats de refuser la négociation

François Legault a accusé samedi matin les syndicats de fermeture quant aux négociations concernant les conditions de travail des employés des secteurs de la santé et de l’éducation.

• À lire aussi: Le prochain budget Girard sera déposé le 21 mars

• À lire aussi: Initiations dégradantes: le but de la commission n'était pas de faire ressortir les histoires, dit Charest

«Je pourrais comprendre si au gouvernement on voulait couper dans les salaires ou les conditions de travail des infirmières et des enseignants. Mais c’est le contraire, on veut améliorer leurs conditions!», a écrit le premier ministre québécois, dans une publication Facebook.

Selon lui, de nombreux changements sont nécessaires, comme par exemple une plus grande flexibilité dans les conventions collectives.

«Ce qu’on voudrait proposer aux infirmières, c’est que celles qui travaillent le soir ou les fins de semaine soient mieux payées et qu’elles puissent travailler moins en ayant une paye aussi importante ou avec plus de congés», a-t-il ajouté.

Le but étant également de ramener les infirmières qui travaillent au privé de revenir dans le secteur public.

«En même temps, on comprend les infirmières qui tiennent le réseau public à bout de bras de ne pas vouloir perdre leurs avantages. Il faut trouver des solutions qui vont être gagnantes pour tout le monde et pour ça, il faut discuter», peut-on lire dans la publication.

M. Legault a également abordé les solutions qu’il propose pour le secteur éducatif.

«On voudrait par exemple ajouter du personnel de plus dans les classes difficiles pour aider les enseignants. Ça pourrait être des éducatrices, qui auraient enfin des horaires à temps plein pour celles qui le souhaitent», a-t-il continué.

La solution, selon le premier ministre, est l’ouverture et la discussion de la part des syndicats.

«Si les dirigeants syndicaux acceptaient de changer d’attitude, de sortir de leur logique de fermeture et venaient discuter avec nous pour changer les choses, ça irait plus vite. Ce serait mieux pour les Québécois et ce serait mieux pour les infirmières et les enseignants», a-t-il dénoncé.