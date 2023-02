Suicide: «Ça peut arriver à tout le monde»

Marqué par le suicide de plusieurs proches, le ministre Lionel Carmant s’est confié en entrevue sur la pression que vivent les jeunes médecins et prie les citoyens qui souffrent de demander de l’aide.

«Ça peut arriver à tout le monde, il n’y a personne qui est au-dessus de ça», lâche le ministre responsable des Services sociaux.

Il y a quelques jours, Lionel Carmant n’a pu cacher son émotion au moment de souligner la semaine de prévention du suicide à l’Assemblée nationale. «J'aimerais dire à mon cousin Yvan, mes anciens collègues et amis Charles, Alain, Antoine et Maryse que je suis fier de porter la lutte contre la prévention du suicide en leur nom et au nom de toutes les familles endeuillées.»

Ministre responsable du dossier de la Santé mentale, il a accepté de s’ouvrir sur ces tristes moments, à la demande de notre Bureau parlementaire. Son cousin s’est suicidé alors qu’ils étaient tous deux dans la jeune vingtaine. Le neurologue pédiatrique a ensuite vu quatre de ses collègues médecins s’enlever la vie durant sa carrière médicale.

Les mêmes questions revenaient sans cesse.

«Ça laisse une plaie, ça laisse un sentiment d’impuissance... Qu’est-ce que j’aurais pu faire pour aider? Est-ce que j’ai raté l’occasion d’intervenir? Quand on arrive aux funérailles, quand c’est quelqu’un de ton âge et que tu vois ses enfants en train de brailler, il te vient une peine inconcevable», se remémore-t-il.

La détresse des soignants

Même si la plupart ne laisse rien paraître, la détresse est grande au sein du personnel de la santé, souligne le Dr Carmant. «C’est vrai qu’on ne le montre pas, on est ceux qui reçoivent les patients, les usagers, ceux qui écoutent les gens, mais souvent, on est aussi en souffrance, surtout après deux ans de pandémie, je pense que ça été particulièrement difficile pour beaucoup de soignants.»

Et la communauté médicale a peut-être encore moins le réflexe de demander de l’aide. C’est un milieu où règne le culte de la performance. Notamment en début de carrière et vers la fin du parcours académique, les exigences sont très élevées.

Lionel Carmant se rappelle encore ses années de résidence – un prérequis pour devenir médecin – où les études s’additionnent aux nombreuses heures de garde à l’hôpital, de jour comme de nuit. Durant cette période, où le sommeil se fait rare, plusieurs aspirants docteurs sont fragilisés.

«Les exigences qu’on se met... C’est toutes des personnalités A, des gens qui ont toujours été premiers dans pas mal tout ce qu’ils ont fait, ce n’est pas facile de vivre des moments difficiles dans ce contexte-là. On pense qu’on peut s’en sortir tout seul, mais non, au contraire, il faut demander de l’aide», insiste-t-il.

Pandémie et santé mentale

Si la pandémie et les multiples confinements ont été très difficiles pour bon nombre de Québécois, cette sombre période aura à tout le moins permis de sensibiliser davantage les gens à la santé mentale, croit le ministre.

«Je pense qu’il faut garder ce momentum-là» et continuer de conscientiser les gens à l’importance de demander de l’aide si on ne va pas bien ou si on décode de la détresse chez un de nos proches.

«Habité» par le triste sort de son cousin et ses collègues, Lionel Carmant veut améliorer l’accès aux services en santé mentale. Le cas de Christine Caron, une jeune femme de 25 ans souffrant d’un trouble de personnalité limite, qui s’est enlevé la vie en décembre dernier après s’être présentée deux fois à l’urgence ne passe pas.

«Dans cette histoire-là, ce qui était vraiment inacceptable, et c’est ça qu’il faut qu’on change, les gens se sentent mal accueillis quand ils viennent pour un problème de santé mentale. Et quand tu as le courage de demander de l’aide, ce n’est pas le temps de te faire virer de bord!»

Le ministre veut instaurer des «guichets santé mentale» dans toutes les urgences du Québec afin que les gens en détresse soient accueillis par des professionnels spécialisés.

D’ici là, les gens qui ne vont pas bien sont invités à composer le 811 Info-Social, où des personnes qualifiées sont disponibles pour écouter et ensuite diriger les citoyens vers les meilleures ressources.