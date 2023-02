Un froid extrême dans plusieurs régions du Québec

Des nuages couvriront la partie ouest du Québec samedi matin, tandis que les rayons de soleil se feront paraître dans l’est, en cette journée particulièrement frigide pour presque toutes les régions.

Les régions du Grand Montréal, de la Montérégie, des Laurentides, de l’Outaouais et de l’Abitibi-Témiscamingue peuvent s’attendre à de la faible neige intermittente débutant ce matin. Le mercure oscillera entre –12 et –14, par endroits.

Selon Environnement Canada, pour le centre du Québec, si le soleil se fera ressentir en début de journée, les nuages prendront peu à peu leur place en début d’après-midi. C’est notamment le cas pour l’Estrie, le Centre-du-Québec, la Mauricie, et Chaudière-Appalaches. Pour la Capitale-Nationale, on peut s’attendre à une alternance soleil-nuage sur l’ensemble de la journée.

Des avertissements de froid extrême sont en vigueur dans le Grand Nord du Québec, soit au Saguenay – Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord et le Nord-du-Québec. Le refroidissement éolien se tiendra entre –38 et –42. Des risques d’engelures sont également en vigueur. On pourra cependant voir du soleil dans ces endroits.

Enfin, le soleil et les nuages se partageront le ciel en Gaspésie et dans le Bas-Saint-Laurent, avec entre 30 et 40 % de probabilités d’averses de neige. Avec un refroidissement pouvant atteindre –30, des risques d’engelures sont également à prévoir.

De la neige devrait tomber aux Îles-de-la-Madeleine.