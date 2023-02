Une année de records pour la pêche

Lorsque l’on taquine les diverses espèces de poissons qui nagent dans nos plans d’eau, on a toujours espoir de capturer de gros spécimens, voire des trophées.

Quand j’étais petit gars, on pouvait consulter le livret du fameux club de pêche Molson et sa nomenclature des plus grosses prises de l’année et des records de la province. Ce genre de registre n’existe malheureusement plus. Si bien que je ne pourrais même pas vous présenter, avec certitude, les records actuels de la Belle Province.

Mondial

À l’échelle planétaire, il y a un organisme à but non lucratif qui officialise et comptabilise les plus gros représentants de chaque espèce pris de manière sportive partout dans le monde. Il s’agit de l’IGFA, acronyme pour International Game Fish Association.

Pour chaque type de poisson, il y a un record absolu. Par exemple, on y apprend que le plus imposant doré jaune de tous les temps pesait 25 lb 0 oz (11,34 kg).

Pour ce qui est de l’omble de fontaine, la balance indiquait 14 lb 8 oz (6,57 kg), et pour le touladi, le poids était de 72 lb 0 oz (32,65 kg). Pour un adepte, les chances de franchir ces marques sont plutôt minces. Il existe toutefois une sous-catégorie de records, en fonction de la taille du fil utilisé lors des combats.

Pour le doré jaune, le 28 novembre 2007, Greg Amiel a tiré des eaux de la baie de Quinte un percidé de 5,44 kg (12 lb 0 oz) en se servant d’un fil de 2 lb de résistance. Avec une corde de 4 lb/test, le poids à battre est de 8,27 kg (18 lb 4 oz), et ainsi de suite.

C’est avec un fil de 2 lb que Bill Atwood a berné un gigantesque omble de fontaine de 3,40 kg (7 lb 8 oz) à Mistassini, au Québec, en 1982. Avec un fil de 4 lb de résistance, Paul Heyton a attrapé une colossale mouchetée de 4,08 kg (9 lb 0 oz) au lac Nipigon, en Ontario, en 1996.

Pour ce qui est de la perchaude, le record date de 1865, pour une ogresse de 1,91 kg (4 lb 3 oz).

Homologations 2022

Selon l’IGFA, l’année dernière a été l’une des plus productives et impressionnantes avec 541 nouveaux records du monde enregistrés dans 43 pays différents. De ce chiffre, 281 ont été puisés en eaux douces et 260 en eaux salées.

Des 541 records, 376 ont été enregistrés par des hommes et 165 par des femmes. Selon les données recueillies, 55 % des captures ont été graciées après leur combat.

Le plus gros combattant d’entre tous, en 2022, a été un thon rouge de 412 kg (908 lb 5 oz).

En matière de longueur totale, la palme a été décernée à un poisson-chat à queue rouge de 139 cm. Pour ce qui est du plus long affrontement, c’est un marlin rayé qui en a fait voir de toutes les couleurs à Richard Newcombe pendant 9 heures et 36 minutes.

Au Canada

Plus près de chez nous, Meredith McCord, de l’Ontario, a remporté plusieurs records de l’IGFA dans la classe féminine. Son plus récent est un maskinongé de 7,97 kg (17 lb 9 oz), attrapé avec un fil de 16 lb et une Mepps.

Pour en savoir plus, jetez un coup d’œil sur le site igfa.org dont de nombreuses sections sont traduites en français.

Si vous voulez inscrire votre nom dans ce livre des records, vous pouvez accroître vos chances en vérifiant s’il y a des classes vacantes ou des poids relativement faciles à battre. Soyez toutefois assuré que ce n’est pas aussi simple qu’il y paraît.