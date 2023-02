Une leader d’extrême droite de passage au Canada

Plusieurs leaders politiques canadiens ont dénoncé vendredi la présence d’une élue d’extrême droite du Parlement Européen, qui était de passage aux quatre coins du pays cette semaine.

• À lire aussi: Roxham : il y a pourtant des solutions et elles sont à Ottawa

• À lire aussi: Chemin Roxham: une fermeture n'est pas urgente, selon l'ambassadeur américain

• À lire aussi: Mauvais sondage: voici pourquoi Trudeau et les libéraux sont en baisse au Québec

Christine Anderson, députée pour le parti Alternative für Deutschland, a conclu sa tournée avec un arrêt à Montréal, après avoir tenu des événements à Calgary, et deux fois à Toronto.

C’est notamment la présence de pas moins de trois élus conservateurs qui en a fait sourciller plus d’un, en plus de faire réagir le chef du parti, Pierre Poilièvre.

«Les visions de Christine Anderson sont viles et n’ont aucune place dans nos [débats politiques],» a dit M. Poilièvre, selon un texte de CTV News, après avoir vu les députés conservateurs Colin Carrie, Dean Allison, et l’ancienne aspirante cheffe du parti, Leslyn Lewis, en photo avec Mme Anderson, par voie de communiqué.

«Les députés n’étaient pas au courant des idées politiques de cette politicienne du Parlement européen, et ils regrettent de l’avoir rencontré.»

Les trois élus en question y sont allés du même sens, soutenant par ailleurs qu’il «n’est pas hors du commun» pour des élus d’aller à la rencontre de dignitaires venant de l’étranger.

Ceux-ci ont tenu à ajouter, également par communiqué, qu’ils ne partageaient pas les visions de Mme Anderson, et qu’ils condamnaient tout ce qu’ils croyaient être «racistes ou haineux».

L’incident a d’abord été relaté par le Centre consultatif des relations juives et israéliennes, qui a tout de suite condamné cet événement.

Un «motif cohérent» avec des députés conservateurs, dit Trudeau

Le premier ministre Justin Trudeau a également eu son mot à dire sur cet événement. Selon lui, le parti conservateur se doit d’offrir «des explications sincères aux citoyens», pour ce qu’il croit être «un [motif] que l’on voit régulièrement. [... Ils] encouragent des individus qui avancent des propos intolérants, vicieux, remplis de haine, pour ensuite dire, ‘Ha! On ne le savait pas!’.» Il a également ajouté, en anglais, que les conservateurs doivent arrêter de traiter les Canadiens « comme des idiots».

Une honte pour la démocratie mondiale

Élue au Parlement Européen pour la première fois en 2019, Christine Anderson est membre du parti Alternative for Germany, un parti d’extrême droite reconnue pour son opposition à l’Union européenne et à l’immigration à l’Allemagne. Il y a un an, elle a donné son appui au tristement célèbre convoi camionneurs canadiens, qui selon elle sont un symbole de liberté. Elle avait en 2022 déclaré que Justin Trudeau était «une honte pour n’importe quelle démocratie».

Elle a également dit de Pierre Poilièvre, avec qui elle a eu l’occasion de parler à quelques reprises, qu’il semblait être «un bon gars décent».